2017-12-24 中国新闻网

中新网12月24日电 据《欧洲时报》23日报道，法国国家警察总署近日发出警告，提醒公民警惕以税务局名义发送的诈骗邮件。这些邮件往往冒充税务部门，以返还多缴纳的个人所得税为由，盗取银行卡账户信息。无独有偶，就在不久前，法国政府服务官网Service-public.fr也提醒公民，谨防有关领取新版医保卡(carte Vitale V3)的诈骗邮件。

诈骗邮件防不胜防

近日，法国国家警察总署在其官方twitter账户上提醒市民，有诈骗团伙以税务局名义给纳税人发送邮件，告知纳税人，在经过税务局最终核算后，其本人可以获得110.2欧元的个人所得税返还。警察总署警告市民，千万不要轻易点击类似邮件所附链接地址，在点击链接前，应谨慎核实链接网站域名。

就在不久前，法国政府服务官网Service-public.fr也发出警示，有诈骗团伙以政府服务官网的名义发送邮件邀请市民下载表格、提交个人信息，以领取新的V3医保卡(carte Vitale V3)。事实上，这些邮件与政府服务官网毫无关系，只是钓取网民个人信息的诈骗邮件。

政府服务官网提醒市民，如果不小心通过类似的诈骗邮件提交了个人银行卡信息，请尽快进行挂失。政府服务官网不会以任何形式向个人索取或返回钱款，也不会向个人索要银行卡信息。法国税务局也提醒纳税人，其部门不会以邮件或电话的方式向纳税人索要个人信息。如果不小心被骗，请尽快向警察局或宪兵队报案。政府还特别开设免费热线电话：0 805 805 817接受网络诈骗的报案。

今年11月，公共财政总局(DGFiP)也曾对越来越频繁的类似欺诈邮件发出警示。这些邮件的目标很明确，那就是非法获得个人银行卡信息。因此，在收到类似以政府机构名义发送的邮件时，需仔细确认发件人邮箱地址和附在邮件内的网页链接域名。

防诈骗实用守则

法国信息安全政府官网securite-informatique.gouv.fr提醒市民注意以下几点：

- 法国税务中心从来不会要求纳税人以电子邮件的方式回复个人信息。

- 银行和社会福利机构(如CAF、医疗保险机构等)不会通过电子邮件的方式向用户索要个人信息。

- 如需登陆银行网站，最好手动在浏览器上输入已经过确认的银行网站网址。

- 若需在网上输入个人信息(如银行账户、身份证件信息等)，应先确认该网站是否使用的是HTTPS协议(超文本传输安全协议)，这是一种通过计算机网络进行安全通信的传输协议。该协议提供对网站服务器的身份认证，保护交换数据的隐私与完整性。通常使用HTTPS协议的网站在链接前会显示挂锁图标。

- 不要轻易点击附在邮件内的链接，很可能这些链接通向的是钓鱼网站。如存有疑问，请尽量以手动方式亲自输入想要登陆的网站链接地址。

- 当收到情况紧急、需立即处理的邮件时，需提高警惕。

- 许多浏览器拥有防钓鱼网站功能，如微软浏览器Internet Explorer 7、火狐浏览器Mozilla Firefox等。但每款浏览器所拥有的黑名单和白名单有所出入，并不存在绝对安全的浏览器。因此，即使所使用的浏览器具备较强的防护能力，也绝不可掉以轻心。

- 使用垃圾邮件过滤功能。

- 不要回复或转发存疑邮件。

- 如无法确定是否收到诈骗邮件，最好尽快直接与银行或相关机构电话联系以进行确认。

- 如果不幸成为诈骗邮件受害者，可登陆法国官方纠察互联网非法内容的Pharos平台(www.internet-signalement.gouv.fr)进行举报。警方打击信息科技与通讯犯罪总局(OCLCTIC)将会对举报信息进行处理。此外，还可登陆由反钓鱼协会创建的www.phishing-initiative.com网站，举报钓鱼网站。该协会会为主流浏览器提供黑名单，以防止其他用户再次受骗。同时，该网站也具有查询功能，帮助确认可疑网站是否为钓鱼网站。