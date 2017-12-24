2017-12-24 中国新闻网

中新网12月24日电 据日本共同社23日报道，日本厚生劳动省认定了参与东京电力公司福岛第一核电站反应堆报废作业后，患上白血病的东电40岁男性员工属于工伤。一核反应堆报废作业的工伤申请迄今已有16例，这是被认定为工伤的第四例。由于报废作业今后还将长期持续，也有继续发生工伤的担忧。

据日本厚劳省透露，该男性1994年至2016年在一核工作。2011年3月事故发生不久后到同年12月穿着防护服和全脸覆盖型面罩参与了发生了堆芯熔化的1、3号机组的反应堆安全壳的注水作业等。

资料图：日本东电福鸟第一核电站，有人在内部。

报道称，其受到的累计辐射量为99毫希，事故后进行工作期间受到的辐射量为96毫希。男性正住院接受治疗。

在被认定为工伤的四例中，白血病为三例，甲状腺癌为一例。2014年被诊断为甲状腺癌的东电男性社员在事故发生后遭到139毫希的辐射量，被认定为工伤。据悉，他在切除甲状腺之后又回归职场。

资料图：日本东电重启拆卸福岛核电站一号机防扩散罩工作。

厚劳省在白血病的工伤认定标准中规定，带辐射的工作中受到辐射量年平均5毫希以上”、“开始受到辐射一年以后发病”等。甲状腺癌的工伤认定标准为“受到辐射量100毫希以上”、“开始受到辐射五年以后发病”等。

据东电消息，从11年3月开始到2016年3月，受到的累计辐射量超过100毫希的东电员工和合作企业员工总计达174人。