2017-12-24 新华网

巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯22日访问法国期间说，巴方“不再接受”任何美国提议的巴以和平计划，期待由法方推动中东和平进程。

同一天，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡接受美国有线电视新闻网采访时说，“数个国家”正考虑效仿美国政府、宣布将大使馆迁往耶路撒冷。

【阿巴斯拒美调停 信任法方】

美国总统唐纳德·特朗普本月6日宣布，美国政府承认耶路撒冷为以色列首都并将着手把美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。阿巴斯13日宣布，巴方不再接受美国在巴以和平进程中扮演任何角色。

联合国大会21日召开紧急特别会议，以128票赞成、9票反对、35票弃权通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。

阿巴斯22日到访巴黎，在爱丽舍宫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会晤。阿巴斯在会晤后的记者会上说：“美国已证明自己是(巴以)和平进程中不真诚的调停者，我们不再接受任何来自美方的(和平)计划。”

美国政府方面在21日联大紧急特别会议前，扬言要对投票反对美国做法的国家减少经济援助。对此，阿巴斯22日在记者会上说，“希望其他国家吸取教训”，不要试图以“用钱收买他国”的方式强制推行自己的方案。

阿巴斯说，巴方信任法国。“我们尊重你们(法方)做出的(有关巴以和平进程的)努力，我们期待你们的努力。”

马克龙说，法方认为，“两国方案”是巴以问题唯一解决方案。美方有关耶路撒冷地位的决定使它自身“边缘化”，“我努力不做出同样的事情”。

对阿巴斯给予的“信任”，马克龙回应说，他“明确致力于”推动巴以和平进程，将加强法、巴政府之间联系，定于2018年访问巴勒斯坦。

马克龙当天与阿巴斯会晤后，在社交网络上写道，“巴勒斯坦并不孤独，我们将着手使巴方能在合理的、受(国际社会)承认的边界内生存，与以色列和平共处”。

特朗普政府方面正闭门准备所谓“新版”巴以和平计划，打算2018年把新计划提交给巴以双方。

法新社22日评述，眼下欧洲外交官员对特朗普政府的巴以和平计划持悲观态度。但一些美国分析师认为，美国依然是“唯一”能够在巴以和平进程中扮演调停者角色的大国。

“这一事件之前，(美国调解巴以)出现过高峰和低谷”，长期研究巴以问题的华盛顿近东政策研究所高级研究员戴维·马科夫斯基说。

【以总理称“数国”考虑迁使馆】

内塔尼亚胡22日接受美国有线电视新闻网采访时说，“数个国家正认真考虑宣布将它们的大使馆迁往耶路撒冷，正如美国所做的那样”，以方“正与这些国家商谈”。

内塔尼亚胡不愿披露是哪些国家，称“保密”是“因为希望它(宣布迁使馆一事)成功”。

对特朗普政府承认耶路撒冷为以色列首都，内塔尼亚胡称，“美国这么说正是时候，我很高兴他们表态”。

以色列在1967年第三次中东战争中占领之前由约旦控制的东耶路撒冷，随后宣布整个耶路撒冷为以色列首都。国际社会普遍不承认耶路撒冷主权归属以色列。巴勒斯坦要求建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

与以色列有外交关系的国家多数把使馆设在特拉维夫。联大21日通过的决议要求巴以双方通过谈判决定耶路撒冷的地位，呼吁所有国家不要向耶路撒冷派驻外交使团。

被问及以方是否愿与巴方就耶路撒冷地位谈判时，内塔尼亚胡告诉美国有线电视新闻网，“愿意提出我的立场”，“我们的立场是，耶路撒冷保持完整、安全、安定，我们保证所有信仰(群体)礼拜的自由”。

被问及是否将公开致力于“两国方案”，内塔尼亚胡表示异议，称以巴和平“最重要条件”是以方保持对整个约旦河西岸安全的掌控。(吴宝澍)(新华社专特稿)