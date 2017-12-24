2017-12-24 解放日报

在耶伦近4年的任期内，没有爆点、没有丑闻,甚至没有什么让人印象深刻的闪光瞬间，但是只要她开口，全世界都会听。

这位一头银发、笑容可亲的女性长者告诉世人，激进并非提升经济的唯一出路，“缓慢而谨慎”也未必不是一件好事。

本报专稿 如无意外，明年2月，美联储首位女主席耶伦将卸任。

作为美联储百年历史上唯一的一位女性领导人，耶伦懂得刚柔并济，带领受金融危机重创的美国从步履蹒跚逐渐步入正轨。在耶伦的任期内，美国经历了最长时间的股市上升，失业率降至历史低位，美联储实现7年来首次加息，资产负债表规模开始缩减，平稳开启货币政策正常化……无论对美国经济还是耶伦自己，这都是一份可以打“A”的答卷。

然而，交出优秀成绩单的耶伦并没有像前三任主席伯南克、格林斯潘和沃尔克一样获得连任，而是成为近40年来任期最短的美联储主席。两个月后，71岁的耶伦将彻底告别美联储，接棒的是特朗普钦点的共和党人鲍威尔。

近日，美国《大西洋月刊》采访了四位女性经济学家。同样身为女性，她们如何评价耶伦？当女性坐上经济领域的最高位置，是否可以为“女性经济学家”群体正名？又会给以男性为主导的经济学界带来怎样的改变？

为解决种族差异出一份力

瓦莱丽·威尔逊，美国经济政策委员会人种和种族项目主管：

耶伦在提升就业市场和应对通胀危机方面起到了决定性作用，这些决策有助于将利率维持在一个较低水平，从而使美国经济持续复苏，尤其是帮助有色人种群体的经济复苏，这也是我认为耶伦应当受到好评的一点——在她的领导下，美联储能够认识到在就业和其他经济产出中所存在的种族差异，并愿意为解决种族差异出一份力。

但我不认为耶伦的任职对女性在经济领域的地位会有何影响，或者说可以改变这个行业对女性的固有看法。我不得不说，更大的影响可能来自圈外人。这是公众第一次发现原来女性也可以担任美联储主席，而据我所知，很多人从不相信除了白人男性，还有谁可以坐上美联储的头把交椅。基于这点，我认为耶伦至少打开了一扇门。

将女性议题升格为经济问题

阿帕尔娜·马瑟，美国企业研究院经济政策驻院学者：

作为美联储主席，耶伦拥有一个相当成功的任期。在她的领导下，失业率下降，经济全面提升，各项指标均显示自金融危机后美国经济稳步回升。

耶伦曾表示，她不希望因为性别被区别看待。在我看来，真正让她脱颖而出的是她关于“女性在经济领域中的机会”的言论，其中提到了女性因为难以照顾家庭而在职场中受到限制，比如带薪休假和病假等问题。这也是我非常关心的话题，耶伦将这一问题带到公众视野，没有将它仅仅当作一个女性议题，而是上升为美国所面临的经济问题，女性的经济发展与美国经济增长息息相关。在过去，这一问题往往被掩盖，或者大家索性避而不谈。但是耶伦将它摆在突出位置，我们对此很感激。

为职业女性树立榜样

克劳迪娅·戈尔丁，哈佛大学教授：

我1975年就认识耶伦了。那时我就觉得她很特别，因为她的人格魅力，她总能脱颖而出。

要论什么样的人可以成为女性的榜样和导师，耶伦当仁不让。有三位女性曾担任美国总统经济顾问委员会主席的职务，分别是克林顿第一届任期的劳拉·泰森、克林顿第二届任期的耶伦，以及奥巴马时期的克里斯蒂娜·罗默。

在美国经济学会，我们有差不多一屋子的女性官员。我曾在2013年至2014年担任学会主席。而在最近的选举中，学会产生了一位女性副主席，以及其他几位女性执行委员会成员。目前，经济学业内的主要期刊也有不少女性主编。诸如此类，不胜枚举。我认为，关键在于这让年轻女性看到，有不少女性正在经济学领域担任重要职位。不过很可惜，我的男同事们还没有意识到女性在经济领域的地位正在提升，许多会议组建委员会时仍然以男性为主导，并且他们对此不以为然。

谢利·伦德贝格，加州大学圣巴巴拉分校人口学和经济学教授：

多数女性经济学家发现，在职业生涯的早期很难找到可以参照的榜样。经济学女博士的人数从15年前就开始下降，而高校正教授的女性比例今年刚刚达到14%。作为第一个担任美联储主席的女性，耶伦对那些刚进入经济学界的年轻女性来说，无疑是一种积极的心理暗示。

尽管波澜不惊，耶伦的任期总体而言非常成功，这也使她成为诸多女性的榜样。她用专业主义和出色的工作能力征服了这一领域，带领美国经济平稳回升。耶伦的经历会让年轻人倍感振奋。如果媒体对她的宣传能让更多女大学生选择经济学，那将是件好事。 (编译：杨瑛）