2017-12-24 中国新闻网

中新网12月24日电 据“中央社”23日报道，欧洲家庭在圣诞季节围绕着闪烁灯光和散发木质香气的圣诞树时，鲜少有人会想到，这些圣诞树来自何处。社会运动人士与当地居民说，在格鲁吉亚最贫困的地区之一，儿童会冒着生命危险采集树种，以供园艺商培育高加索冷杉。

因为香气、深绿色针叶以及整体树形的优势，高加索冷杉是欧洲最受欢迎的圣诞树种。

资料图：当地时间11月9日，美国宾夕法尼亚州州立学院，75英尺高的挪威云杉树被砍伐后送往纽约的洛克菲勒中心，它将作为今年洛克菲勒中心的装饰圣诞树。

据报道，年纪最小只有10岁的儿童在格鲁吉亚北部安布罗劳里森林(Ambrolauri Forest)，爬到有时高达50米的树上，采集球果。这个森林是大部分高加索冷杉种子的来源地。

种子随后被出口给园艺商和苗圃，然后花上11年时间成长为成树。

当地时间11月29日，美国纽约洛克菲勒中心举行一年一度的圣诞树亮灯仪式，迎接即将到来的圣诞节。

园艺商直接将圣诞树卖给消费者，或卖给小型园艺业者到大型园艺连锁店之类的零售商。在英国，高加索冷杉售价由40英镑到100多英镑不等。

曾看过树种采集的人说，采集者常常不用绳索或安全吊带，因为这会阻碍并减缓采集者在枝干间移动的速度。

当地时间11月29日，美国纽约洛克菲勒中心举行一年一度的圣诞树亮灯仪式。

20世纪90年代，格鲁吉亚有许多人因采集树种丧生；最近的死亡案例，则发生在2012年。丹麦籍的波尔斯(Marianne Bols)2009年成立公平树(Fair Trees)组织。消费者向这个组织每购买一棵树，这个组织都会提拨一小笔金额，赞助学生和一个免费的儿童牙医诊所。

波尔斯说，其他欧洲买家尚未跟上他们的脚步。这项任由儿童爬树采集圣诞树种的传统，看来还会继续下去。(陈妍君)