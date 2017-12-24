2017-12-24 解放日报

本报见习记者 陆依斐

据路透社等媒体报道，历时数年建设，美国新驻英大使馆将于2018年1月16日开放。这座12层高的新大楼占地约50万平方英尺(约46万平方米)，能容纳800名员工，每天可接待1000名访客。新使馆造价高达10亿美元，因此被称为世界上最昂贵的大使馆。除了独特的立方体外表，这座建筑还有着“令人惊艳的”内部构造和特殊的象征意义。

“糖立方”靠“护城河”防御

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，大使馆不仅具有保护外交人员免受伤害的功能，同时也是美国向世界呈现的一张面孔。对许多人来说，大使馆是人们与政府接触的第一面，也是美国价值观的视觉象征。美国和英国之间的特殊关系显然需要一个非常特别的美国大使馆。

据报道，自2008年大使馆项目宣布启动以来，批评人士抨击其高昂的建筑成本，附近居民则担心如此耀眼的建筑会招惹恐怖分子而殃及自己。但位于格罗夫纳广场的原美国大使馆规模太小且充满安全隐患。

美国新驻英大使馆位于伦敦九榆树区大型再生项目的核心地带，这幢野兽派风格的建筑看起来像一座水晶立方体状的堡垒。建筑师詹姆斯·汀布莱克称设计灵感来自欧洲城堡。

据《华盛顿邮报》报道，设计者说，这幢位于泰晤士河南岸的建筑标志着一种范式转变：这个水晶“糖立方”既会展示开放的姿态，也会聪明地保护自己免受攻击。

据《电讯报》报道，美国人之所以选择这个地点，是因为这里是伦敦市中心少数几个有足够空间容纳所有必要安全措施的地方。近年来欧洲等地恐袭事件频发，加强在世界各地大使馆和领事馆的安保工作就成为当务之急。引人注目的是，新使馆并未采用任何围栏作为安保措施，而是使用壕沟和一个半月形人工湖作为“屏障”，阻挡任何潜在袭击。评论人士称，新使馆周围又深又宽的环形池塘就如同“护城河”。

《每日邮报》称，不同于其他外表光滑坚硬的高层建筑，新使馆的外部给人一种“柔软枕头”的感觉。《伦敦旗帜晚报》称其内部“令人惊艳”。这幢环保建筑屋顶上的太阳能电池板阵列可以产生足够的能量供大楼运行。内部花园里的植物让人联想起美国不同地区的自然景观。“大使馆花园”项目中还有悬浮泳池。

特朗普可能为新馆揭幕

对于美国驻英大使馆的搬迁，美国驻英国大使伍迪·约翰逊持积极态度，他说：“‘小美国’正在向泰晤士河南岸移动”，“当你从窗户往外看的时候，这座大使馆反映了美国在21世纪向前发展的全球前景”，(新建)美国大使馆是“向世界发出一个信号，即英国与美国之间的特殊关系很强大，而且还会继续强大。”

不过，伍迪·约翰逊也承认，他有些伤感，因为原大使馆及其所在的格罗夫纳广场具有悠久的历史。美国现驻英大使馆建于20世纪50年代。据路透社报道，二战期间，格罗夫纳广场被称为“小美国”(Little America)，艾森豪威尔当时在这里设立军事总部。

据英国广播公司等媒体报道，伍迪·约翰逊近日表示，美国总统特朗普预计将于明年初访问英国，并有可能为新馆揭幕。由于特朗普的政策倾向和言论引发争议，有媒体猜测，如果特朗普抵达英国，活动人士将举行大规模示威活动。今年6月，英国《泰晤士报》等媒体报道称特朗普今年访问英国的安排可能因英国民众强烈反对被搁置。