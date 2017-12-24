2017-12-24 央视新闻客户端

视频：美国南加州山火肆虐来源：央视新闻

据美国有线电视新闻网23日报道，本月4日发端于加州南部文图拉县的“托马斯山火”已演变成该州自1932年有记录以来的第一大山火。

当地时间12月11日，美国加州山火持续肆虐，夜间映红天空。此次山火已经迫使当地数十万人撤离，数千名消防队员加入了灭火大军。

据美国加利福尼亚州森林消防部门称，“托马斯山火”已经超越了2003年圣迭戈县附近发生的山火，成为加州自1932年有记录以来最大的一场山火，过火面积已经超过1106.4平方公里。在这场山火中约有1063栋房屋和建筑被损毁，自山火爆发以来，支付的相关费用已累计达1.77亿美元，前后共有10万以上的居民被迫疏散。在山火最高峰时期，参与灭火的消防人员达到8500人。本次山火造成两人死亡，其中一名是消防员。

据外媒报道，“托马斯山火”的过火面积已经超过23万英亩（约合9.3万公顷），比芝加哥的面积还要大。图为洛斯帕德雷斯国家森林内的熊熊大火。

随着最近几天受山火影响地区风力减弱，温度降低，湿度增加，肆虐加州南部地区近20天的“托马斯山火”已经得到有效控制，消防人员在山火边缘扩建了隔离带，火势蔓延情况已经基本停止。此前下达的疏散指令和预警已经全部解除。

23号，山火有百分之六十五得到控制，约2800名消防人员还在继续灭火。据消防部门预计，“托马斯山火”可能将于明年1月7号左右被完全扑灭。