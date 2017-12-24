2017-12-24 中国新闻网

视频：韩国：探访堤川火灾现场来源：央视新闻

中新网12月24日电 据新加坡《联合早报》报道，专家说，韩国首尔东南部堤川市一座运动健身中心发生的大火，与今年6月发生的英国伦敦格伦费尔塔公寓大火有相似之处，两起火患的失火建筑外墙都采用了可燃材料，导致火势迅速蔓延。

据报道，这座八层楼高的运动中心发生大火，目前已知导致29人丧生，29人受伤。这是韩国2008年以来最严重的一次火灾。

一名遇难者的丈夫说，妻子曾打电话向他求救。这名姓尹的男子说：“我妻子在电话中尖叫求救，但她因为浓烟而咳得很严重。”他立即通知紧急救援服务，过后再打电话给妻子，但她没有接听。

据了解，大火起源于一辆停放在一楼的汽车，火势随后向楼内迅速蔓延开来。20名死者在二楼的女桑拿房被发现。

当地时间12月21日下午3点53分，韩国庆尚北道堤川市下所洞一栋8层运动中心突发大火，建筑外墙被烧黑。

消防部门从女桑拿房自动门前发现大量死者的情况推测，事故当时该门可能无法正常开启，桑拿入口与一楼停车场相通，车辆燃烧产生的浓烟和有毒气体由此流入。

堤川市消防局长李桑敏说，女桑拿房有一片很大的强化玻璃墙，但没有窗口。遇害者无处可逃，结果窒息而死。

专家说，这座健身中心的外墙采用可燃材料，也缺乏紧急出口，不但容易引起火灾，失火时也难逃离。此外，大楼外有许多非法停放的车辆，对消防车造成阻碍。

街上的监控摄像机拍摄的画面显示，健身中心一楼停车场的天花板冒出橙色火焰和黑色浓烟。大火顺着外墙迅速往上蔓延。

公州大学工程系教授崇尚文(译音)告诉法新社，建筑外墙的材料为泡沫塑料外包裹水泥的贴面板，遇火后极易燃烧。

他指出，这类易燃材料是导致严重火患的主因之一，一个例子就是6月发生的伦敦格伦费尔塔公寓大火。那场大火共夺走71人的性命。