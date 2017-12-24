2017-12-24 中国新闻网

中新社巴黎12月23日电 (记者 龙剑武)圣诞节前夕，由于面临“较高的恐怖主义威胁”，法国全境共动员近10万名警察、宪兵和军人加强对敏感地点和公共场所的安保。

据此间媒体报道，法国内政部长科隆22日已指示各省警方负责人在24日、25日两天采取特别安保措施。为此，法国全境共部署54000名警察，36000名宪兵和7000名执行“哨兵行动”巡逻任务的军人，参与安保的军警人数总计达97000余人，比去年增加6000多人。

法国内政部在一份公报中说，今年圣诞节期间恐怖主义威胁一直居高不下。因此，保障法国人民和游客安全成为内政部工作的首要任务。军警部署后，反恐预警方案“警惕海盗计划”对法国实现全覆盖，大型商场、圣诞集市、宗教场所、公共交通工具等成为安保重点。

据报道，大巴黎地区的警力动员也创下记录，共有7000名警察投入圣诞节安保工作，尤其在全巴黎657处基督教教堂严加防范。巴黎警方称，将在上述宗教场所的传统圣诞庆祝活动期间加强戒备，巴黎圣母院周边还将设立警戒保护区。

此外，全巴黎的45处圣诞集市、众多大型商超和著名旅游景点都将成为严密监控的对象。为确保圣诞节期间万无一失，参加“哨兵行动”的巡逻军人将为警方的安保行动提供支持。(完)