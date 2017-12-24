2017-12-24 中国新闻网

中新社莫斯科12月23日电 (记者 王修君)针对美国决定向乌克兰提供武器一事，当地时间12月23日，俄罗斯方面表示，美国做法已“越线”，对和平解决乌东部地区问题造成了破坏。

俄副外长里亚布科夫23日通过外交部网站发表声明称，此前美国通过公司以商业合同的形式向乌克兰提供武器。而现在美国直接向乌出售武器，其举动已经“越过了线”。

里亚布科夫说，美国被反俄情绪“蒙蔽了眼睛”，“乐于为乌克兰民族主义者鼓掌”。

里亚布科夫认为，美国试图在调解乌东部问题中扮演中间人的角色，但实质上扮演的是“挑起战争的帮凶”的角色。

俄副外长卡拉欣当天表示，美国的这一决定实际上中断了明斯克协议的执行工作，“把赌注下到了武力解决顿巴斯(乌东部)地区问题的政治力量一边”。

卡拉欣说，国际社会应全力促使乌克兰当局与乌东部地区展开对话。

俄联邦委员会(议会上院)主席马特维延科说，美国这一决定是错误的，把自己卷入了乌克兰内战当中。对和平解决乌东部地区问题造成了破坏。

美国国务院22日宣布，美国已决定向乌克兰提供装备，增强防御能力，并称美国对乌克兰的协助完全属于“防御性质”，美国依然支持通过明斯克协议解决乌东部地区问题。

2014年乌克兰爆发政治危机。乌东部顿涅茨克与卢甘斯克两州自行宣布成立“人民共和国”，并各自组织武装力量。乌克兰政府军随后对两个“人民共和国”展开了军事行动，但未取得预期效果。后在俄罗斯、德国等方面协调下，乌克兰当局与两个“人民共和国”在白俄罗斯首都明斯克达成了明斯克协议。协议规定各方停火并逐渐降低冲突等级。协议签署后，双方仍不时爆发冲突。(完)