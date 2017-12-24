2017-12-24 海外网

惨！韩国失火桑拿房逃生口被堵 死者留下挣扎手印

海外网12月24日电 21日，韩国忠清北道堤川市一运动中心发生火灾，造成29死29伤，其中有20多名女性死于建筑2楼的桑拿房内。近日，韩媒公布了火灾现场的一组照片。照片显示，桑拿房的应急出口堆积了各种洗浴用品，几乎被封死。墙壁上，死者生前痛苦挣扎的黑白手印清晰可见，令人不寒而栗。

韩联社援引忠清北道消防本部的消息说，火灾发生于当地时间21日15时53分，起火的运动中心是一栋8层建筑，起火点位于运动中心1层停车场，随后火势蔓延至整栋建筑。

二楼桑拿房应急出口几乎被堵死

韩国媒体Insight指出，此次火灾伤亡重大，暴露出许多安全隐患。首先，该运动中心只有一个出入口，造成被困人员逃生困难；其次，建筑使用的材料着火后释放了大量有毒气体；另外，一次发现20名死者的二楼桑拿房，本身没有窗户、应急出口又遭洗浴用品封堵；除此之外，消防车被停在楼下的车辆堵住进路，整栋建筑356个自动喷水装置被发现起火时无一启动，都是耽误救援时间、加重伤亡的原因。

22日，韩国总统文在寅前往前日发生火灾的忠清北道堤川市，在现场听取有关情况汇报，并要求各部门妥善处理善后工作，将人员伤亡降到最小。(编译/海外网 刘强)