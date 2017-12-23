2017-12-23 中国新闻网

中新网12月23日电 据日本共同社报道，当地时间23日上午10点26分，旨在调查全球变暖机制的观测卫星“Shikisai”(色彩)等两枚人造卫星，在鹿儿岛县种子岛宇宙中心由H2A火箭37号机发射升空。这是首次通过H2A火箭发射，按照计划把两枚卫星投放到高度不同的轨道，发射取得成功。

据报道，升空约20分钟后，在高度约800公里时，“Shikisai”从火箭第二段分离。之后变更第二段方向，通过两次喷射助推器的新做法，约一个半小时后在更低高度投放了试验卫星“Tsubame”(燕)。据悉，该发射方法或可增加卫星共载机会，让发射费用更便宜。

“Shikisai”用于观测预测全球变暖时成为误差主要原因的云与大气中的尘埃，目的是提高预测精确度。此外还将调查植物吸收多少二氧化碳，大气中二氧化碳浓度上升是否得到控制。在验证尘埃反射太阳光给地球降温效果的同时，也将收集海面水温、积雪等各种数据。

报道称，“Tsubame”将验证能否在几乎没有先例的200公里至300公里低轨道上持续平稳飞行。在大气阻力较大使得卫星高度易下降的情况下，通过小行星探测器“隼鸟”号上也曾搭载过的离子助推器的喷射能否保持住高度，将评估相关技术。

据悉，两枚卫星均由日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)运用。三菱重工业公司和JAXA负责了发射。H2A火箭连续31次成功发射，成功率提高至97.3%。37号机为今年发射的第6支H2A，自2001年开始运用起，一年发射6支为数量之最。