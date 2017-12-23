2017-12-23 环球网

美前海军陆战队员密谋圣诞攻击“渔人码头” 称愿为IS献身

【环球网报道 记者 朱梦颖】美国福克斯新闻网22日报道称，当地时间12月22日，美国联邦调查局指控前美国海军陆战队队员埃弗里特·阿伦·詹姆森企图于圣诞节时在美国圣弗朗西斯科“渔人码头”发动自杀式袭击，并为“伊斯兰国”(IS)的活动提供物质支持。美国警方表示，该男子已于周三(20日)被拘留。

报道称，美国联邦调查局特工克里斯托弗·麦金尼称在联邦调查局长达11页的书面陈述中称，詹姆森在社交媒体中信奉“激进圣战信仰”。根据调查局的说法，詹姆森曾多次在社交媒体上为与“伊斯兰国”相关的内容“点赞”或“喜爱”，其中还包括威胁在纽约发动圣诞节袭击的内容。

詹姆森此举引起了美国联邦调查局的关注。据报道，一名联邦调查局卧底特工开始与詹姆斯接触，并试图了解他如何能够帮助“伊斯兰国”。詹姆斯对此表示：“在我‘复归’伊斯兰教之前，我曾是库尔法军队的一名士兵，曾经接受过战斗训练。”

麦金尼对此表示，詹姆森曾在2009年6月左右参加过“海上基础训练”，并在“几个月后毕业”。詹姆森曾被计划训练成为一名神枪手，但因隐瞒哮喘病史而被开除。

12月6日，詹姆森向另一位联邦调查局卧底特工表示，他愿意为“(圣战)事业”做任何事情。他还称，自己并不需要逃跑计划，因为他准备死亡。

根据起诉书，詹姆森在计划在旧金山海滨的39号码头发动爆炸和枪击事件，因为这是一个人流密集的地区。他还要求(卧底特工)提供全自动军用突击步枪(M-16或AK-47)、弹药及制造爆炸物的材料。

报道称，詹姆森16日晚还起草了一份宣誓效忠“伊斯兰国”首领阿布·贝克尔·巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的殉教信，还在信中批评了美国总统特朗普。

然而两天后，詹姆森向联邦调查局卧底特工表示：“我重新考虑之后，我似乎不能这样做。”

12月20日，联邦调查局特工搜查了詹姆森的家，并搜剿了步枪和手枪等物品。

在詹姆森被捕后，他的父亲却认为联邦调查局的调查有误。其父向美国默塞德太阳星网(Merced Sun-Star)表示：“他不会对无辜的人做这些，他是一个善良的人。”而詹姆森本人也在周五的听证会上否认这些指控。