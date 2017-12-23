2017-12-23 中国新闻网

中新网多伦多12月22日电 中国驻加拿大使领馆负责人近日撰文，解读加拿大总理特鲁多近期访华成果，表示特鲁多访华为中加关系发展注入新的动力，并期待双方进一步增进政治互信，充分挖掘合作潜力，推动中加战略伙伴关系不断向前发展。

12月3日至7日，特鲁多对中国进行正式访问并举行第二次中加总理年度对话。中国驻加拿大使馆临时代办韩涛近日发表题为《特鲁多总理访华为中加关系发展注入新的动力》的署名文章说，此访是在中加关系进入新的“黄金时代”背景下进行的一次成功访问。

加拿大总理特鲁多。中新社记者 盛佳鹏 摄

文章说，两国领导人保持密切交往，对中加关系发展起到重要引领作用；两国在合作应对气候变化和促进清洁增长方面达成重要成果；两国务实合作的规模和水平得到提升；两国决定进一步释放人文交流与合作的巨大潜力。

文章介绍说，关于自贸协定问题，双方都同意继续进行探索性讨论，以务实开放的态度，推进中加自贸区建设，为尽早启动谈判创造条件。此外，两国领导人还一致同意在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边框架内继续保持密切沟通，就应对气候变化等共同关心的全球化议题继续加强协调与合作。两国领导人还就人权、法治等问题坦诚交换了意见，双方都认为，中加两国国情不同，在一些问题上有不同看法是正常的。只要双方本着相互尊重、平等相待的原则，就可以实现相互理解，推动两国关系更好向前发展。

韩涛表示，相信在双方不懈努力下，中加关系将在2018年取得更大发展。

中国驻温哥华总领事佟晓玲近日在当地英文及华文报纸发表题为《增进互信，推动中加战略伙伴关系不断向前发展》的文章。

文章说，加强了解是互信合作的前提。了解中国，要了解“构建人类命运共同体”的真诚愿望；要了解“以人民为中心”的发展思想；要了解互利共赢的开放战略；要了解中国的人权发展道路。

文章指出，中国政府高度重视人权，中国宪法和法律保障人权。必须依据各国国情和人民需求推进人权。国际社会应鼓励和尊重各国自主选择的人权发展道路。不同的人权发展道路要相互尊重、取长补短、共同进步。历史和事实已经证明，将人权政治化和搞对抗不是出路所在，对话合作才是康庄大道。我们欢迎世界各国提出有益意见，但反对将人权问题政治化和借人权问题干涉他国内政。

文章说，“穷则独善其身，达则兼济天下”。每个国家都有发展权利，也应该在更广阔层面考虑自身利益。希望两国各级政府和各界人士讲述更多中加合作的佳话，为民众提供更多积极信息，更多增进政治互信，推动两国战略伙伴关系不断向前发展。