2017-12-23 人民网-国际频道

人民网联合国12月22日电 （记者李秉新）联合国安理会12月22日一致通过第2397号决议，对朝鲜能源进口和产品出口实施更严厉制裁。联合国秘书长古特雷斯随即发表声明，对安理会的团结表示欢迎。

朝鲜今年9月再次进行核试验之后，安理会曾通过第2375号决议，将朝鲜的精炼石油进口量限制在200万桶。新决议则进一步将朝鲜精炼石油产品的进口量限制在每年50万桶以内。决议承诺，如果朝鲜再次进行核导试验，安理会还将进一步压缩对朝鲜的石油出口。

决议还要求各国将所有在国外赚取外汇收入的朝鲜劳工驱逐出境。

我国常驻联合国代表团临时代办吴海涛大使发言表示，安理会决议表明了国际社会反对朝鲜发展核和弹道导弹能力、维护国际核不扩散体系的一致立场。中方敦促朝方正视国际社会的要求，遵守和执行安理会决议，不再进行核导试验。同时，决议强调要通过和平、政治和外交方式解决半岛核问题，规定有关措施无意对经济活动与合作、粮食援助与人道主义援助活动产生不利影响。中方希望各方全面、完整执行安理会决议。

吴海涛指出，朝鲜半岛局势不断呈现紧张。一方面，朝鲜不顾国际社会普遍反对，继续进行核试和射导。另一方面，半岛有关方不断扩大军演规模，强化武力应对。半岛局势紧张升级，甚至出现失控风险，不符合任何一方的利益。

朝鲜半岛核问题必须和平解决，必须综合施策。半岛核问题的核心是安全问题，根本在于平衡解决包括朝鲜在内各方的安全关切。解决半岛核问题没有军事选项，诉诸武力只会给半岛带来灾难性后果。制裁只是手段，不能指望单靠制裁施压解决问题。历史证明，对话谈判是降低半岛紧张局势、推动半岛无核化的根本途径。

吴海涛呼吁各方应立即停止一切不利于半岛无核化与和平稳定的言行，尽快缓和半岛形势。应遵循安理会涉朝决议的规定和精神，推动半岛核问题的妥善解决。应承担自己应有的责任，切实履行自己应尽的义务。应坚持和平解决的大方向，尽快恢复对话谈判。在安理会之外采取的单边制裁举措破坏安理会团结，损害别国正当权益，应予摒弃。

吴海涛强调，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。中方为推动通过对话谈判解决半岛核问题付出了巨大努力，为执行安理会决议承受了比各方都要大的代价。

针对当前半岛局势，中方提出了“双暂停”倡议与并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并行”思路。俄罗斯也提出了解决半岛问题分步走设想。中俄在此基础上发表联合声明，提出解决半岛问题的“路线图”。中俄共同倡议旨在推动和平解决半岛核问题、维护半岛和平稳定，希望得到有关各方的响应和支持。

吴海涛指出，任由半岛形势陷入恶性循环，路只能越走越窄。只有各方相向而行、对话协商，才是和平解决半岛核问题的根本之道。有关各方都应负起历史责任，尽快重启对话谈判，早日妥善解决半岛核问题。中方愿与国际社会共同努力，推动半岛形势重回和平解决的正确轨道，为实现半岛无核化和长治久安发挥积极和建设性作用。