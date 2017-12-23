2017-12-23 中国新闻网

视频：苹果承认刻意让手机越老越慢来源：上海电视台

中新网12月23日电 综合外媒报道，过去一周时间里，有关苹果公司故意限制旧iPhone性能，以“逼迫”消费者购买新手机的讨论不断。当地时间20日，苹果公开表示的确限制了旧机型的性能。但目的不是网友所说的那样，而是为了防止旧机型因电池老化发生故障。

不过，苹果的这纸公告没能平息用户的怒火，部分得知真相的“果粉”甚至已经开始筹划针对苹果公司的起诉。来自洛杉矶的斯蒂芬•博格达维奇和达科塔•斯皮亚斯在加州起诉苹果公司。他们认为苹果公司在没有征得用户同意的情况下影响了设备的性能。

资料图片：苹果通过科技媒体发布了公告，承认的确限制了旧机型的性能。但他们强调，这个功能的存在是为了防止老旧机型意外关机。

他们希望这起诉讼能维护所有持有旧于iPhone8手机的民众利益。这些用户称：“我们从未要求苹果放慢旧款手机速度来节省电量，也没有要求苹果出台类似的功能。”

此外，伊利诺伊州也有用户起诉苹果，他们认为苹果刻意保留电源管理功能，以说服民众购买较新的设备。

诉讼中称：“苹果的iOS更新有意限制老版设备，导致其性能损失。这些运行上的问题可以通过更换设备电池来弥补。但苹果却刻意降低老版手机的性能，迫使用户购买新款苹果手机。”

对苹果手机的评估显示，一旦电池寿命开始受到影响，老款手机的处理能力将会受到限制。

Geekbench公司针对电池功能和手机性能之间的联系进行测试。测试发现旧电池在苹果手机中会导致其运行的分数降低。电池的能力会随着使用的时间增长而递减。

一位网友表示，他发现自己的旧iPhone6s运行异常缓慢，通过“跑分软件”发现，手机的得分只有平均值的一半。然而当他更换了手机电池时，奇迹发生了，这台旧手机的得分上升到了70%，性能水准立刻恢复了正常。于是他抛出了观点，“你的苹果手机变慢了？可能是电池的锅！”

他们发现，在iOS10.2.1更新之前，全世界的iPhone6s跑分数据只有一个明显峰值，意思是绝大部分的6s手机功能相近，且都具有完整的性能。然而iOS10.2.1上线之后，6s出现了5个更低的峰值。

这意味着新系统下，iPhone6s的功能只能发挥出8成，有些极端情况下甚至只有2成。这种情况在iOS11.2更新之后更加严重，越来越多的6S手机性能出现了明显下降。

实际上苹果手机一出新品，旧款性能就下降的说法早就有了。

2015年有网站统计发现，自2008年起，历代iPhone发售后，全球范围内通过谷歌搜索关键词“iPhone变卡”的频率呈现一定周期性的爆发。只要新手机一发售，人们就会觉得自己手里的旧款iPhone“不太好使了”。

对此，苹果公司回应称，他们通过科技媒体发布了公告，承认的确限制了旧机型的性能。但他们强调，这个功能的存在是为了防止老旧机型意外关机，从而延长旧机器的使用寿命。同时，此项功能2016年才正式应用在iPhone6、6s和iPhoneSE上，如今范围扩大到了iPhone7上。

苹果在声明中指出：“锂电池在低温、低电量和长久使用后将无法提供极好的性能，并将可能导致意外关机，以此来保护手机电子元器件。去年我们对 iPhone6、iPhone6s、和 iPhoneSE 发布了一个新特性，那就是平滑过渡 iPhone 的即时极高性能需求，以避免由此产生的意外关机现象。现在，这个特性也被引入到了安装有 iOS 11.2 的 iPhone7上，未来还会支持其他款手机产品。”

然而，苹果的“这番好心”不仅没能让用户叫好，甚至还被扔了不少臭鸡蛋，原因就在于其功能是“偷偷上线”，没有及时告知用户，更不要提给用户选择权了。

毕竟，使用电池加速衰老的老机型，还是更换新机型，是消费者自主的选择。更何况，苹果也没有告诉用户，更换新电池即可让老手机的性能恢复。

正是基于这个原因，博客作者和iPhone开发者Marco Arment 表示，“不管如何，偷偷让旧版iPhone变慢这件事，对苹果声誉的损害可能会持续十年”。

有人担心，从此以后不论苹果公司上线何种功能，都会有用户提出质疑。目前，已经有用户开始计划向苹果公司索赔。

现在也有不少网友和媒体在给苹果公关支招，免费更换旧手机电池就是人们给出的一条建议。除此之外，网友们认为苹果可以向所有老手机用户提出公告，提醒他们更换电池即可重新拥有全性能iPhone，引导用户更换电池，而不是一味让他们去买新手机。

苹果到底会怎么做，目前还不得而知。但有一点可以肯定，如果处理不当，事件将会继续发酵下去，引来更多纷争。