2017-12-23 央视新闻客户端

阿勒颇收复一周年|记者再访老城：城堡开始修缮 老澡堂开门营业

尽管阿勒颇已经收复一年，但此前连年的战争使得这座曾经叙利亚的工业与经济中心遭到严重破坏，世界遗产阿勒颇老城和城堡也被战火殃及。一年过去了，现在人们的生活怎么样了？让我们跟随央视记者的镜头去一探究竟。

随着战火的远去，阿勒颇东部和老城巨大的损坏摆在了人们面前。叙利亚政府和多个国际组织都表示，修复阿勒颇老城地区将成为重建的重要工作。

资料图片：叙利亚阿勒颇古城的政府军控制区，到处都是被毁的建筑残骸。

一年后，我们再度来到了曾经硝烟弥漫的老城。

硝烟散尽 城堡开始修缮

在阿勒颇战役期间作为政府军重要堡垒的阿勒颇城堡，在年初曾一度重新开放给公众。现在，阿勒颇城堡再度关闭，不过这一次，是为了对城堡遭到破坏的地区进行完整的修缮。

生活重启 老澡堂再度营业

城堡外围曾经的商业街区，已经有老店返回。前不久，这家以阿勒颇老城城门命名的老字号“红门”(Bab Al-ahmar)澡堂就在原址修复，重新开业。土耳其蒸汽浴加上阿勒颇橄榄皂，曾是这座城市骄傲的特色，泡澡也是人们热爱的社交方式。然而，由于“红门”澡堂就位于前线，商家被迫撤离。冲突期间，澡堂本身也多次遭到迫击炮袭击，留下战争的印记。可就在老城水电等基础设施都没完全准备好的情况下，店主就已经让澡堂重新开业。

红门澡堂店主 萨伊尔：这个澡堂至少有534年的历史，有人说罗马时期就存在了，“红门澡堂”可以说是叙利亚第一个澡堂，这是遗产，随着时代愈久弥新。

晚上营业时间一到，澡堂就变得热闹起来。虽然一次大约10美元的价格对于叙利亚人并不便宜，但是很快澡堂里人满为患。人们都想重温战前“进门就能泡澡，出门就看城堡”的惬意生活。

澡堂顾客：我爸爸曾经带我来过，现在我把我的孩子带来了，能跟以前一样安全，感觉真棒。

央视记者 徐德智：在战前，阿勒颇城堡是阿勒颇主要的旅游景点，旁边是繁华的商业街区。而在叙利亚危机的持续过程中，大家可以从我身后看到这样繁华的街区现在已经不复存在而留下了一片废墟。

​但是就像刚才看到的公共澡堂一样，正有越来越多曾经在这里开过的这些餐馆和咖啡馆正在慢慢回归到这个阿勒颇城堡周边。之前我们曾经提到过，这样一个巨大规模的破坏需要慢慢进行修复。但是有阿勒颇人充满信心，认为在阿勒颇老城，修复速度会比想象中的要快。