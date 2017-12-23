2017-12-23 中国新闻网

视频：中国外交部：望重启巴以谈判 推动问题解决来源：央视新闻

原标题：中国中东问题特使谈巴以和平人士研讨会：为推动巴以问题解决发挥中方积极建设性作用

中新社北京12月23日电 (记者 李纯)中国中东问题特使宫小生22日就巴以和平人士研讨会有关情况向媒体吹风。

宫小生表示，12月21日至22日，巴以和平人士研讨会在北京举行。巴以双方各8名和平人士围绕“双方领导人需要采取的措施、双方公民社会可以发挥的作用以及国际社会可以发挥的作用”这三个议题，本着求同存异、共谋和平的原则，展开了充分而深入的讨论。中国外交部长王毅分别会见了巴勒斯坦总统代表和巴以双方与会人士。

宫小生说，巴以问题是中东地区的根源性问题，牵动着中东地区乃至世界的和平稳定。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国是巴以和平的坚定支持者和积极推动者。今年7月巴勒斯坦总统阿巴斯访华期间，习近平主席提出中方推动解决巴勒斯坦问题的四点主张，即坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观：进一步协调和壮大国际社会促和合力；综合施策，以发展促和平。习近平主席宣布中方将于年内举办巴以和平人士研讨会。中方举办此次研讨会，就是为了落实习近平主席的主张和倡议，为推动巴以问题解决发挥中方的积极建设性作用。

宫小生说，巴以双方与会人员对中方举办此次研讨会、为巴以和平人士搭建沟通交流平台表示感谢和赞赏。本次研讨会期间，巴以和平人士达成了一份名为《以两国方案为基础推动解决巴以冲突》的共识文件，主要内容包括：

一、双方认为两国方案是唯一可行的愿景。以色列和巴勒斯坦领导人应重新并正式对两国方案做出承诺。以巴双方应避免采取不利于实现两国方案的单边行动。双方应采取措施为实现两国愿景作出积极贡献，包括冻结犹太人定居点扩建；维持耶路撒冷特别是各宗教圣地的现状；采取安全措施防止破坏分子阻碍巴以关系发展；采取共同行动解决加沙地带人道主义困境等。

二、双方认为应增强双方温和派力量，放大他们的声音。以、巴公民社会可以通过合作向各自民众和领导人证明，彼此可以成为和平的伙伴，可以达成政治协议。

三、双方认为国际社会应支持重启和平进程；支持双方公民社会的努力；支持以1967年边界为基础、通过双方认可的、平等的土地互换建立巴勒斯坦国；制定一系列经济和政治激励措施；支持启动以阿拉伯和平倡议为基础的和平进程。

四、双方认为中国作为全球大国，可以在上述各个层面发挥重要作用，为促进更加有力、有效的国际促和努力创造条件。

宫小生强调，今后，中方将继续关注巴以局势，积极参与国际社会促和努力，劝和促谈，支持和推进中东和平进程，继续为推动巴以问题早日得到全面、公正、持久解决发挥积极作用。(完)