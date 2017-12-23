2017-12-23 中国新闻网

中新网12月23日电 据外媒报道，一名泰美混血女子在父亲过世后，与母亲相依为命，靠着救济金度日，两母女甚至一度只剩下100美元。今年初却意外收到一封信，才知道自己竟然继承了祖母遗下的10亿美元。

22岁的泰美混血女子艾里卡的母亲是泰国人，在曼谷一间发型屋邂逅来自美国的丈夫，婚后随他到夏威夷定居，并生下艾里卡。不幸的是，父亲在艾里卡约5岁时因肝癌逝世。父亲患病3年来，家里花了大笔钱医病，他过世时她们甚至穷得连办丧礼的钱都没有，幸好祖母及时寄钱过来帮助。

据悉，两母女的经济非常贫困，一度只剩下100美元，需要向教会取食物等物资勉强生活。后来，她们得到美国政府的救济金，以进口泰国的木雕产品维生，生活慢慢得到改善，最后在夏威夷开了一间泰国餐厅。艾里卡则在高中毕业后便放弃升大学，留在餐馆工作，帮助母亲。

领她们意外的是，今年突然收到一封律师信，指其祖母早在2010年离世，留下高达10亿美元的遗产给艾里卡。她表示非常感激祖母仍挂念她们，但不会完全依赖这笔钱生活，并计划继续营运餐厅。

原来，艾里卡的祖母还拥有两处位于泰国的土地，地底下竟有矿泉水。于是她们关闭夏威夷的泰国餐厅，返回泰国开设矿泉水公司，并从事慈善事业，捐赠给福利机构，帮助孤儿。

艾里卡的母亲说：“我想念我的丈夫，想念他曾做过伟大的事，回到泰国后，我也想为我的国家做些伟大的事。”她们向泰国福利中心捐赠10万泰铢，照顾孤儿。