2017-12-23 中国新闻网

视频：英国：首相再妥协“特殊情况下”脱欧可推迟来源：上海东方高清

中新网12月23日电 据外媒报道，欧盟20日表示，经欧洲理事会谈判团队成员磋商后，决定英国与欧盟完成谈判正式脱欧后，过渡协议将即时生效。过渡期会最迟在2020年12月31日完结，而英欧间的新贸易协议会在翌日开始实施。

欧盟脱欧事务首席谈判代表巴尼耶表示，英国在脱欧过渡期内仍属于欧盟单一市场体系，享有欧盟成员国之间的权利，也需承担相关义务。

巴尼耶称，过渡期将有利英国政府在脱欧后，应对国际关系间的复杂挑战。

英国首相特蕾莎·梅。

英国首相特蕾莎•梅当天同意让步，支持在英国脱欧的法律中附加脱欧日延后的修正案，避免在国会再遇挫败。但她也保证，唯有在“特殊状况”下，才会推迟脱欧日期。

英国今年3月29日正式向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出这一政治和经济区域联盟的成员国。根据欧盟法律，双方需要在两年内、即2019年3月29日以前完成“脱欧”谈判。

欧盟除英国以外的27国领导人12月15日在布鲁塞尔欧洲理事会总部举行会议，宣布英国“脱欧”第一阶段谈判已在“分手费”、爱尔兰边界以及欧盟在英公民权利等核心议题上取得“足够进展”，可以开启第二阶段谈判。

第二阶段谈判将主要聚焦英国“脱欧过渡期”以及欧英未来关系。