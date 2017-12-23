2017-12-23 中国新闻网

22日，中国驻印尼登巴萨代总领事陈巍（右）代表总领馆，向巴厘省政府和印尼印度教理事会巴厘省分会移交了向阿贡火山灾民捐助的第二批救灾物资。 林永传 摄

中新网印度尼西亚登巴萨12月22日电 (林永传 秦为芬)22日，中国驻印尼登巴萨代总领事陈巍代表总领馆，向巴厘省政府和印尼印度教理事会巴厘省分会移交了向阿贡火山灾民捐助的第二批救灾物资。

印尼巴厘省省长代表、文化局局长普图，印尼印度教理事会巴厘省分会主席苏迪亚纳及来自巴厘岛各县、市地方政府官员，印度教理事会宗教领袖等近百人出席了救灾物资交接仪式。

陈巍表示，中印尼关系目前已经步入历史最好时期，各领域合作快速发展。近期阿贡火山持续活跃，目前已导致7万多灾民被安置。又恰逢印尼雨季，连日大风暴雨加重了灾情，灾民的日常生活面临诸多困难。为此，中国驻登巴萨总领馆取消了建馆三周年庆典和总领事离任招待会等活动，把节省下来的钱用于购买更多生活物资，捐赠给灾区民众，希望能帮助灾民度过暂时的难关。

陈巍说，巴厘岛是中国游客到印尼的首选旅游目的地。根据印尼统计局官方数据，今年1-11月份，已有137万人次中国游客赴巴厘岛旅游，比去年同期增长57%，中国已成为巴厘岛乃至印尼最大的游客来源国。阿贡火山喷发，巴厘岛旅游业受到极大影响，希望阿贡火山能尽快平静下来，让巴厘岛旅游业恢复并发展得更好。

普图向中国驻登巴萨总领馆致以诚挚的谢意，认为中国和巴厘岛之间的美好友谊将不断升华。

苏迪亚纳说，巴厘岛与中国的友好关系历史悠久，文化艺术相互交融，人民间的情感深厚，中国政府和人民的善举将极大帮助处在困境中的巴厘岛阿贡火山灾民，巴厘岛人民永远会记住这份浓厚的情感馈赠，祝愿两国关系更上一层楼。

此为中国驻登巴萨总领馆向阿贡火山安置人员进行的第二批救灾物资捐赠活动，所捐赠大米、香皂、洗衣粉、洗发水、笔、笔记本、毯子等生活物资，将由印尼印度教理事会巴厘省分会负责分发给各安置点。(完)