2017-12-23 中国新闻网

中新社伦敦12月22日电 (记者 张平)英国内政部22日宣布，“脱欧”后英国护照将恢复为深蓝色，回归到英国加入欧盟前这一令人“依恋”的颜色。

英国内政部在其官方网站上发布了这一公告。负责移民事务的内阁部长布兰登·刘易斯(BrandonLewis)说，2019年离开欧盟给了一个来恢复我们民族身份的独特机会，英国护照将废除1988年开始的、欧盟成员国统一使用的酒红色，回归为英国标志性的深蓝色与金色设计。

刘易斯介绍，新的深蓝色护照也将成为世界上最安全的旅行证件之一。为了防止伪造和欺诈，新护照将设计有大量的尖端安全特性和技术；它们包括聚碳酸酯页面，两组持有者的照片，相互交叉印证引用，还拥有一个生物特征的微芯片等。

保守党议员迈克尔·法布里坎特(MichaelFabricant)表示：“护照是我们国家身份的重要标志。在英国脱欧后，无论如何，它都必须更新，新的安全性需增强，并除去‘欧盟公民’的字样”；“很高兴将恢复我们自己的蓝色。”

英国旧版蓝色护照在1920年开始使用。联合国的前身国际联盟方面曾对英国护照的设计予以肯定。英国加入欧盟后，欧盟要求所有成员国使用统一的“欧洲”护照，英国曾长期反对。(完)