2017-12-23 中国新闻网

视频：纽约：联合国安理会通过对朝新制裁决议来源：央视新闻

中新社联合国12月22日电 (记者 马德林)联合国安理会22日一致通过第2397号决议，加大对朝鲜制裁力度。中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛在表决后阐述中方立场。

吴海涛说，第2397号决议表明了国际社会反对朝鲜发展核和弹道导弹能力、维护国际核不扩散体系的一致立场。中方敦促朝方正视国际社会的要求，遵守和执行安理会决议，不再进行核导试验。同时，决议强调要通过和平、政治和外交方式解决半岛核问题，规定有关措施无意对经济活动与合作、粮食援助与人道主义援助活动产生不利影响。中方希望各方全面、完整执行安理会决议。

资料图片：中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛。中新社记者 马德林 摄

吴海涛指出，当前朝鲜半岛局势不断呈现紧张。一方面，朝鲜不顾国际社会普遍反对，继续进行核试和射导。另一方面，半岛有关方不断扩大军演规模，强化武力应对。半岛局势紧张升级，甚至出现失控风险，不符合任何一方的利益。朝鲜半岛核问题必须和平解决，必须综合施策。半岛核问题的核心是安全问题，根本在于平衡解决包括朝鲜在内各方的安全关切。解决半岛核问题没有军事选项，诉诸武力只会给半岛带来灾难性后果。制裁只是手段，不能指望单靠制裁施压解决问题。为此，各方应立即停止一切不利于半岛无核化与和平稳定的言行，尽快缓和半岛形势。应遵循安理会涉朝决议的规定和精神，推动半岛核问题的妥善解决。在安理会之外采取的单边制裁举措破坏安理会团结，损害别国正当权益，应予摒弃。

吴海涛强调，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。中方为推动通过对话谈判解决半岛核问题付出了巨大努力，为执行安理会决议承受了比各方都要大的代价。针对当前半岛局势，中方提出了朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模联合军演的“双暂停”倡议与并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并行”思路。俄罗斯也提出了解决半岛问题分步走设想。中俄在此基础上发表联合声明，提出解决半岛问题的“路线图”。中俄共同倡议旨在推动和平解决半岛核问题、维护半岛和平稳定，希望得到有关各方的响应和支持。

吴海涛指出，只有各方相向而行、对话协商，才是和平解决半岛核问题的根本之道。有关各方都应负起历史责任，尽快重启对话谈判，早日妥善解决半岛核问题。中方愿与国际社会共同努力，推动半岛形势重回和平解决的正确轨道，为实现半岛无核化和长治久安发挥积极和建设性作用。(完)