2017-12-23 人民网-国际频道

人民网法希尔12月22日电 （余磊）对中国首支维和直升机分队的官兵来说，12月19日至23日是令人难忘的5天。这5天，来自万里之外祖国慰问工作组不但为分队送来了急需的装备器材，现场打通了支前保障的绿色通道，更在一同飞行、一同座谈、一同学习中坚定了“矢志强军新时代 ，开创维和新征程”的决心信心，其间，慰问工作组成员、直升机分队所在陆军第81集团军某陆航旅于12月22日进行的十九大精神辅导授课更是激起了官兵们的强烈反响。

万里送学，让人思想得到升华

经过20多个小时的长途飞行，穿越哈萨克斯坦、伊朗、沙特阿拉伯等8个国家，先后搭乘国内民航包机、苏丹军用飞机的慰问工作组成员于19日中午终于辗转抵达任务区，来不及调整时差，第二天一早，工作组就跟随机组踏上了任务征途。看到任务区饱受苦难、充满贫瘠，工作组一行抓住飞行间隙与官兵们积极交流十九大报告中对五年来祖国建设发展取得的巨大成就的全面总结。旋翼下的思想工作更直接、停机坪上的教育引导更及时。分队飞行连政治指导员、任务机组机长、一级飞行员柴华感慨道：“身在国外更爱国，因为祖国的强大，因为制度的优势，因为有直观的比较。”

万里送学，让人精神倍受激励

12月22日上午8时30分，由陆航旅旅长张治林主讲的十九大精神辅导授课准时开始。这在该旅历史上是第一次，同时也是该旅打通十九大精神在基层落地生根“最后一公里”、做实新时代思想政治工作的创新之举。

“强军兴军开创崭新局面，最关键的是，我们有习主席这个核心，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。”授课中，张治林掷地有声地向官兵们说道。围绕“以党的十九大精神统一思想、武装头脑；以强烈使命担当苦练精飞、聚焦打赢；以过硬作风纪律展示形象、争创荣誉”， 台上宣讲催人奋进，台下官兵掌声阵阵。直升机分队政委陈德辉深有感触地说：“慰问工作组能不远万里来给我们面对面辅导授课、手把手帮难解困，两项活动一起抓，起到了1+1﹥2的效果。”

授课结束后，慰问工作组随即参加直升机分队临时党委中心组学习，之后又深入班排宿舍与官兵进行广泛交流，调研了解工作任务难题、官兵现实思想以及个人实际困难，为回国后有针对性地完善保障措施，进一步确保前方后方工作同频、任务同心做好科学筹划奠定基础。

直升机分队保障连连长说：“听了来自祖国慰问工作组的宣讲辅导，感觉国内学习贯彻十九大精神非常自觉、深入，标准也很高。对于我们维和直升机分队官兵来说，学习贯彻十九大精神，要更加紧密结合任务实际、结合岗位战位，坚决走在前列。”

万里送学，让人争当和平使者

“遂行任务全程跟进，辅导授课生动精彩。慰问工作组朴实的作风、认真的态度，体现了上级关爱维和分队、厚爱维和官兵的浓浓情谊，饱含着巨大的鼓励和期待，我要踏踏实实搞好装备维护，确保战友飞得放心、战鹰飞得安全……”上个月刚以视频监督形式通过集团军选取高级士官考核的机务连战士、四级军士长童光锋在自己的“维和日记”里写下了这样的话语，字字情真意切。

任务区开飞以来，直升机分队共计飞行130小时07分、146架次，累计运输人员1011名、物资57.72吨。梳理形成了包含13个任务点的一套完备通信导航资料，探索总结了近十种物资、人员单独及混合装载输送方案，熟练掌握了高海拔、高气温、高沙尘、高频度和极限载重条件下的飞行实施方法。“一道道和平航迹践行着维护和平的铿锵誓言，一次次精彩亮相展示着和平之师的良好风采”，“中国品牌”“中国标准”赢得了联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）各级和苏丹当地民众的一致赞誉。

“任务区疫病肆虐、动乱不安、贫瘠荒芜，每次执行飞行任务平均工作时间超过7个小时，有时则达到近11个小时，你们在一线忘我工作就是学习贯彻十九大精神的生动写照，回到国内，我要用你们吃苦奉献的生动事例进一步引导旅队官兵兴起练兵备战新热潮。”在与直升机分队官兵座谈交流时，陆航旅旅长张治林发出了这样的感叹。

“我们将以此次慰问为新起点，进一步把‘直升机听人的话，飞行员听党的话’融入血脉，驾驶战鹰飞得更远、飞得更好，为国旗争光，为军旗添彩！”直升机分队官兵们在鲜艳的五星红旗下庄严许下铮铮誓言。