2017-12-23 人民网-国际频道

人民网瓦乌12月22日电（彭振纲）当地时间12月21日，中国第八批赴南苏丹维和医疗分队派出应急医疗小组，先后转运、救治两名来自联合国驻阿卜耶依地区安全部队，分别为术后腹腔脓肿急需转运和飞行途中出现晕厥的患者，受到联南苏团、联合国驻阿卜耶依安全部队等多方赞誉。

20日晚，维和医疗队接到邮件，一名插有鼻胃管、腹腔引流管，静脉输液并吸氧的重症患者，从南苏丹阿卜耶依地区途经瓦乌机场转运回国，需我医疗队在机场保障患者安全中转。情况显示，转运过程只有十五分钟，且患者病情危重，情况不明，加上在飞行途中，由于飞机的颠簸极易导致患者各类维持生理机能的管道脱落，在后续转运中极难进行补救。医生必须在短短十五分钟内完成检查，并做出判断，这也是医疗队自进驻任务区以来，首次遇到此类情况。

当天上午，医疗队派出应急医疗小组，提前半小时抵达瓦乌机场，做好各项衔接准备。飞机一到，医生毛高峰、蒋辉迅速前接，对患者的心率、血压、脉搏等生命体征，以及腹部专科情况进行检查，发现患者腹腔严重感染，有大量脓肿血症，情况危急、不容有失。护士彭朝君、卫生员刘清源迅疾对患者引流管、鼻胃管、输液管进行仔细检查并重新固定。在了解到患者在此前的飞行途中出现紧张情绪和呕吐现象，送上转运飞机后，医生毛高峰再次对患者生命体征和各类管道进行检查确认，并安抚患者紧张情绪，确保整个转运过程安全无误。

然而，容不得休息。中午，医疗队突然接到紧急求助电话，联合国驻南苏丹阿卜耶依地区安全部队安全主管在瓦乌转机途中出现紧急情况急需救助。又是情况不明，医生毛高峰再次披挂上阵，带领应急医疗小组迅速前接。接到患者后，毛高峰发现患者出现黑曚、胸痛、大汗、气短、精神萎靡等症状，且此前出现晕厥，为排除急性冠心病、心梗等重症，毛高峰当即向队领导汇报，将患者送回中国二级医院进行进一步检查救治，并同步在救护车内实施吸氧、补液等维持生命体征的措施。抵达医院后，急诊室已准备就位，医护人员迅速对患者的心率、脉搏、血氧含量等生命体征进行检查，并详细了解患者在发病前的情况，紧急对患者进行生化、X线、心电图检测，排除急性重症的情况，确诊患者为低血糖反应。在稳定患者情绪，进行了相关治疗措施后，患者症状明显减轻，并前往机场继续乘机。

据悉，中国第八批赴南苏丹维和医疗分队在进驻任务区后，每周按计划进行应急拉动演练，确保任何时候都能拉得出、救得下。此次医疗队应急拉动迅速、现场处置得当，展现了极高的专业素养和过硬的军事素质，医疗队梁晓明表示：“在任务区，每一次拉动都是生死攸关，都是实战，任何时候都要保持箭在弦上的状态，决不能出现丝毫纰漏。”同时，联南苏团民事医疗官、联合国驻阿卜耶依安全部队专门发来邮件，并抄送联南苏团各部门，对医疗队今天的表现给予高度的赞誉和由衷的感谢。