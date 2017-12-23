2017-12-23 中国新闻网

中新网12月23日电 据日本共同社报道，第二届安倍内阁开始执政到26日将满5年。首相安倍晋三以坚挺的内阁支持率为后盾，构建起官邸主导的“独大”体制，巩固了长期执政地位。虽然力主通过了解禁集体自卫权的“安全保障相关法”和“特定秘密保护法”等颇具争议的法案，但修改《宪法》的夙愿则门槛较高。朝野政党形成共识是安倍面临的难题。

据报道，安倍在19日的演讲中再次呼吁朝野政党“深化对《宪法》的讨论，大力探讨国家的形态和应有状态”。然而，联合执政的公明党党首山口那津男则在同一天表示：“国民的认知终究尚未达成共识。”

资料图片：日本首相安倍晋三。中新社记者 吕少威 摄

在10月的众院选举中实现国政选举5连胜的安倍重新巩固了因森友、加计学园问题出现动摇的政权基础，将力争在明年秋天的自民党总裁选举中连续第三次当选。

报道指出，安倍已把目标瞄准2020年实施修改后的宪法。在5月的视频寄语中，安倍宣称“修改宪法是自民党建党以来的基本方针。希望使2020年成为新宪法实施之年”。

通过倒推，安倍方面有意在2019年参院选举前由国会提议修宪。不过，2019年有统一地方选举、天皇退位及参院选举等多项政治日程。自民党内有意见认为“争取明年内由国会提议(修宪)为宜”。

资料图片：安倍与内阁成员。

报道称，最大的难关是能达成共识的修宪条文的汇总。安倍自身对于修宪条款的主张也在不断变化。2012年政府成立之初，他曾试图先修改第96条，放宽修宪的提议条件，但在朝野各党“违反立宪主义”的反对声中放弃。

在5月的视频寄语中，安倍回到了第9条，提出了保留第一和第二款并写入自卫队存在的方案。包括自民党在内，朝野各党的讨论目前未有进展。

安倍在本月19日的讲演中称“我为推动停滞的宪法讨论而投石问路。只不过那颗石子实在太大，之后并不顺利”，显示出了关注各党反映的态度。