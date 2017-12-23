2017-12-23 环球时报

日本5万亿防卫预算创新高 专家：牵制防范中国显而易见

【环球时报驻日本特约记者 蓝雅歌 刘雯】日本政府22日批准2018财年政府财政预算案，其中防卫预算达5.19万亿日元，较去年增长约1.3% ，创历史新高，主要支出项目集中在反导及“离岛防御”上。

这是日本防卫预算连续第6年增长，同时也是连续第3年超过5万亿日元(约合人民币3010亿元)。22日的日本内阁会议还确定将在2017年度补充预算中追加防卫经费2345亿日元，这也是有史以来最大一笔年度补充防卫预算。

日本朝日电视台称，基于朝鲜核与导弹威胁，增强导弹防御系统成为2018年日本防卫预算的核心内容。日本将加紧强化弹道导弹防御(BMD)系统，预算中包括斥资440亿日元引进日美联合研发的“标准3 BLOCK 2A”反导系统，以及从美国引进陆基“宙斯盾”系统的前期费用。

日本共同社称，考虑到“西南诸岛”防卫，此次日本防卫预算也将致力于加强“离岛防御体系”。预算斥资393亿日元购买4架V-22“鱼鹰”运输机，以确保计划购置的总计17架“鱼鹰”全部到位，用于加强一线部队快速调动部署能力。同时，还将斥资553亿日元用于为驻扎在冲绳宫古岛和石垣岛的“南西警备部队”建设营地。预算中还列入了购买1艘AIPS新潜艇、2艘新型综合驱逐舰、6架F-35A战机以及战斗机携带的远程巡航导弹计划，以持续强化海空作战力量。

据日本《东京新闻》报道，从这次防卫预算看，政府优先确保防卫费的方针更加显著。日本政府在说明防卫费膨胀的理由时称，这是针对朝鲜核开发、中国海洋活动活跃的形势下，重视确保日本周边海域安全的结果。防卫费上涨主要由于加强反导，及以保卫钓鱼岛等离岛为由大量购买美国制造的昂贵先进武器。

日本《福井新闻》发表社论对安倍政权“强军”提出异议。社论称，在日本财政状况十分严峻的情况下，政府应对增加防卫费履行说明责任。社论还认为，购买战斗机携带的远程导弹，将使日本具备攻击“敌方基地”的能力，这不可避免会受到批判，引发违反自卫队专守防卫原则的质疑。安倍政府显现出一边渲染朝鲜威胁，一边要跨入禁地的氛围。有必要继续关注新年过后将正式制定的防卫计划大纲。

中国社科院日本所副研究员卢昊对《环球时报》表示，安倍政权不仅在军事安全政策及法制上不断突破，也在集中运用资源强化“硬实力”，构筑所谓“统合机动防卫力量”，打造可控制周边海空域及岛屿的综合干预力量。日本防卫预算持续增加反映了这一趋势。朝鲜问题是日本强化军事安全政策的公开理由和“抓手”，但更为根本和长远性的倾向是，日本军力规划受到“中国因素”的牵引，针对中国的防范和牵制是显而易见的。