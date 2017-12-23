2017-12-23 中新社

中新社华盛顿12月22日电 (记者 刁海洋)美国总统特朗普22日在白宫签署了美国会送交的《减税和就业法案》,如期送出了自己承诺给美国人的“圣诞大礼”。

特朗普当天在签署仪式上表示,这是美国历史上最大规模的一次减税和税制改革,其规模比里根政府时期的税改规模还要大,他对此深感荣幸。

特朗普说,税改法案生效后,美国家庭将获得3.2万亿美元的减税。企业所得税率将从35%降至21%。这意味着更多商品将在美国生产,更多公司将选择留在美国。他还表示,预计将有4万亿美元的资本从海外回流。

《减税和就业法案》于本月20日在美国会参众两院表决通过。在特朗普签署生效后,该法案将于2018年1月开始实施,大部分美国家庭将从2018年2月起享受到减税带来的好处。

特朗普22日还签署了一份价值40亿美元的导弹防御系统采购计划。

在回答记者有关基础设施建设的提问时,特朗普表示,基础设施建设不是一件难事。他说,由于许多民主党人已表态支持扩大基础设施建设,因此相关事项很容易得到推动和落实。

当被问及2017年有哪些收获时,特朗普表示,学会与国会打交道是他执政首年的一项重要收获。他说,自己在就任之初并不懂如何与参众两院议员们打交道,但现在他已经与很多议员成为了朋友,对立法程序有了更多了解。(完)