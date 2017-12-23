2017-12-23 中国新闻网

视频：新闻链接：西班牙加泰罗尼亚“独立公投”事件来源：央视新闻

中新社布鲁塞尔12月22日电 (记者 德永健)加泰罗尼亚“独派”政党赢得议会选举过半席位后，加泰罗尼亚自治区前主席普伊格德蒙特22日要求与西班牙首相拉霍伊“无条件对话”，但遭拉霍伊回绝。

正在布鲁塞尔流亡的普伊格德蒙特当日举行记者会，通报其备受关注的下一步计划。在21日举行的加泰罗尼亚议会选举中，普伊格德蒙特领导的“独派”政党赢得34席，其它两个“独派”政党赢得36席，三党总计赢得70席，在加区议会135个议席中占得多数。

资料图片：当地时间2015年9月11日，西班牙巴塞罗那，民众庆祝“加泰罗尼亚日”。

普伊格德蒙特称，选举结果标志着加泰罗尼亚政局“迈出新的一步”，表明“加泰罗尼亚希望独立”，西班牙政府应通过对话而不是镇压解决加泰罗尼亚独立问题。

他要求与西班牙首相拉霍伊在布鲁塞尔或欧洲其它城市进行“无条件对话，看看西班牙政府是否愿意在政治层面、通过政治手段解决这一问题”。

22日晚些时候拉霍伊举行记者会，回绝了普伊格德蒙特的要求，表示自己只会与加泰罗亚“统派”政党公民党领导人进行对话。

在21日的议会选举中，公民党赢得36席，虽然超过“独派”政党成为议会第一大党，但由于其它两个“统派”政党表现不佳，特别是拉霍伊领导的人民党只赢得3席，议会控制权只能拱手让给“独派”政党。

拉霍伊称，选举结果表明加泰罗尼亚“深陷分裂”，需要时间弥合，但同时表明当地支持独立的势力减弱，“尽管人数没有我们想得那么多”。

今年10月27日普伊格德蒙特代表加泰罗尼亚自治区议会单方面宣布“独立”后，拉霍伊旋即解除其职务并解散加区议会，同时宣布12月21日举行议会选举，冀望此前“沉默”的选民踊跃投票，击败“独派”政党。

但21日“独派”政党意外获胜，令西班牙政府陷入两难境地。分析人士表示，“独派”三党现阶段联合执政的难度较大，“统派”的公民党虽成为第一大党，也无足够优势单独执政。长远来看，只有两派彼此妥协才能打破僵局，化解这场政治危机。(完)