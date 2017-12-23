2017-12-23 中国新闻网

视频：华府观察：美税改法案 几家欢喜几家忧来源：上海东方高清

中新网12月23日电 综合报道，当地时间22日上午11点，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室正式签署了1.5万亿美元的减税法案。这项法案是特朗普政府的第一个重大立法成就， 也是30年来规模最大的税法改革。该法案中的诸多条款将从2018年1月开始生效。

资料图片：美国总统特朗普。

不想被质疑信守承诺 提前签署税改法案

特朗普表示，他原本想要等到1月再将法案正式签署成为法律， 这样他才能有一个正式的仪式，但是他当天上午突然决定在一个较小的签署仪式上签署法案。他说，与其在1月初举行一个隆重的签署仪式，不如在12月25日之前将法案变成法律，以兑现将他给美国人民减税作为圣诞礼物的承诺。

特朗普还说，这将大大促进美国经济。而且一些公司由于减税的预期，已经给工人发放大笔奖金。

据悉，这项减税法把美国在发达国家中属于最高的公司税率35%调低到21%，同时把千百万美国纳税个人的税率进行了简化。独立研究发现，这项法案将使不同收入的纳税人在明年省下从60美元至5.1万美元。但到了2027年，53% 的纳税人将会支付比以前更多的税， 而富人的财富还将继续上升。

这是自1986年以来美国税法的第一次重大改革。在政治上，这标志着共和党在特朗普总统任期内的第一个重大立法成就。但也有观点认为，减税可能会增加美国的财政赤字。

联邦政府暂免停摆危机 更多法案明年继续

除了税改法案，特朗普22日还签署了短期开支法案，确保联邦政府至少在1月中旬之前不会面临关门的命运。特朗普在推特中称这笔资金是“急需的”。

当地时间21日，短期开支法案在众议院以231对188 票通过， 然后在参议院以66对32票获得通过。如果法案不通过，将会使政府在22日午夜12时关闭。这项法案几经周折，遭到多方反对。

等到明年1月，国会将继续面临移民、联邦预算、医疗保健和国家安全等方面的巨大挑战，这些项目中的每一个都会考验共和党目前的团结。

报道指出，移民是1月立法者面临的最棘手的问题之一， 9月被特朗普撤销的“童年移民暂缓遣返”计划，需要国会在3月的最后期限前提出一个解决方案。

税改立法成就可喜 将与民主党合作基础设施计划

达成了税改这一项重大的立法成就，特朗普也对明年的立法工作表达了热情与信心，还要求民主党人和他一起在明年的基础设施计划中通力合作。

特朗普预测， 在左派的支持下， 基础设施计划将轻而易举地通过。他说："人们想要它， 共和党和民主党，我真的很想为后面走这条路的人留下些简单的事情。”

特朗普还在推特上说："我预计我们将开始以两党的方式与民主党合作，基础设施计划将是一个完美的起点。愚蠢地在中东花了1.7万亿美元后，现在是开始重建我们国家的时候了！”

资料图片：美国佛罗里达州棕榈滩海湖庄园外景。。中新社记者 廖攀 摄

打破白宫传统 不举行年终新闻发布会

签署法案之后，美东时间22日中午12点，特朗普登上了前往佛州海湖庄园的飞机，准备开始他的圣诞假期。离开白宫前，特朗普没有举行年终新闻发布会。大多数前总统一般都会在每年12月举行正式的新闻发布会，在圣诞节前总结他们一年成就并表达节日问候。

据悉，这是15年来美国总统第一次选择不这样做。虽然过去也有过特例，但是自70年代以来，大部分时候总统都会在年末举行新闻发布会。

分析人士推测， 特朗普的助手和律师会不希望他在无剧本的场合讲话， 因为他将被问及通俄案的调查。

特朗普今年与外国领导人举行了20次联合新闻发布会，但只在白宫举行了一次单独的新闻发布会。