2017-12-23 中国新闻网

视频：新闻链接：美国30年来最大的减税法案来源：央视新闻

中新社华盛顿12月22日电 (记者 刁海洋)美国总统特朗普22日在白宫签署了美国会送交的《减税和就业法案》，如期送出了自己承诺给美国人的“圣诞大礼”。

特朗普当天在签署仪式上表示，这是美国历史上最大规模的一次减税和税制改革，其规模比里根政府时期的税改规模还要大，他对此深感荣幸。

资料图：美国总统特朗普

特朗普说，税改法案生效后，美国家庭将获得3.2万亿美元的减税。企业所得税率将从35%降至21%。这意味着更多商品将在美国生产，更多公司将选择留在美国。他还表示，预计将有4万亿美元的资本从海外回流。

《减税和就业法案》于本月20日在美国会参众两院表决通过。在特朗普签署生效后，该法案将于2018年1月开始实施，大部分美国家庭将从2018年2月起享受到减税带来的好处。

特朗普22日还签署了一份价值40亿美元的导弹防御系统采购计划。

在回答记者有关基础设施建设的提问时，特朗普表示，基础设施建设不是一件难事。他说，由于许多民主党人已表态支持扩大基础设施建设，因此相关事项很容易得到推动和落实。

当被问及2017年有哪些收获时，特朗普表示，学会与国会打交道是他执政首年的一项重要收获。他说，自己在就任之初并不懂如何与参众两院议员们打交道，但现在他已经与很多议员成为了朋友，对立法程序有了更多了解。(完)