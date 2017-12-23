2017-12-23 中国新闻网

中新社阿斯塔纳12月22日电(记者 文龙杰)第八轮叙利亚问题阿斯塔纳和谈当地时间22日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳如期结束。根据会谈结果，停火担保国俄罗斯、土耳其和伊朗发表联合声明，将于2018年1月29日至30日在俄罗斯索契举行叙利亚国民对话会议。

声明指出，叙利亚国民对话会议参加者将包括叙利亚国内冲突各方，俄土伊三国作为停火担保国拟于2018年1月19日至20日举行叙利亚国民对话会议筹备会。

声明强调，各方决定将继续进行反恐合作，以“完全和彻底地消灭‘伊斯兰国’、‘征服沙姆阵线’等联合国安理会所定义的国际恐怖主义组织，防止来自这些组织的恐怖分子流散至其他国家和地区”。

此外，哈外长阿布德拉赫曼诺夫还在当天的大会上表示，此轮和谈是在“叙利亚形势发生了极大改观的背景下”举行的，这让各方看到了“继续通过和平调解来化解冲突的可能性”。下一轮和谈将于2018年2月下旬举行。

本轮和谈于21日在阿斯塔纳开幕，为期两天。到场的除叙利亚政府代表团和反对派代表团外，还包括俄罗斯叙利亚问题总统特使、土耳其副外长、伊朗副外长，以及来自联合国、美国及约旦的观察员等。

作为目前政治解决叙利亚危机的主要对话平台之一，阿斯塔纳和谈已举行七轮。10月底的第七轮和谈肯定了此前在叙利亚建立“冲突降级区”的决定，并对组建叙利亚国民对话会议进行了讨论。(完)