2017-12-23 环球时报

圣诞前夕欧洲忙反恐！德国逮捕恐袭嫌犯，英国引爆可疑车辆

【环球时报驻德国、英国特约记者 青木 孙微】“圣诞节是世界上最危险的节日！”德国政论杂志《希思罗》22日称，圣诞节已不再是欧洲人温馨而甜蜜的记忆。欧洲圣诞节充满越来越高的恐怖袭击风险，各国不得不加大防范力度。21日，德国联邦法院正式对一名涉嫌参与极端组织“伊斯兰国”并策划恐袭的29岁男子下达逮捕令。该男子被怀疑正在策划对德国南部卡尔斯鲁厄的圣诞市场进行恐怖袭击。

德国《图片报》称，警方周三逮捕了这个29岁名叫达斯巴尔的男子。此人出生于德国西南城市弗莱堡，具有伊拉克血统。嫌犯父亲于2005年左右返回伊拉克，而他则居住在德国。2015年6月，达斯巴尔离开德国前往伊拉克。次年3月，他曾短期回到德国，并于同年7月回到伊拉克。在那里，他加入了“伊斯兰国”，接受了射击等培训。今年7月，他回到德国，并通过社交媒体与“伊斯兰国”保持联系。

警方初步调查结果显示，达斯巴尔策划用面包车或其他车辆对卡尔斯鲁厄圣诞市场边的溜冰场进行恐怖袭击。9月以来，他还向DHL和UPS等快递公司投了求职信，希望担任货车司机。德国安全部门认为，种种迹象显示，达斯巴尔正在策划复制去年圣诞前夕发生在柏林的卡车撞人袭击事件。

由于达斯巴尔早已被德国警方列为“红色”级别的高危分子，并对其进行监听和监视，所以他的行踪被警方掌握得一清二楚。警方为此在12月初关闭溜冰场，并加大巡逻防范。目前，此案正在进一步调查中。

去年12月19日，突尼斯籍男子阿姆里劫持一辆大货车冲撞柏林一处圣诞市场，共造成12人丧生，超过70人受伤，酿成德国近年来最严重的一起恐怖袭击。

德国《明镜》周刊21日称，德国境内目前约有720名被定义为“危险分子”的人。这些人为德国欢度圣诞节增添了危险因素。为此，德国各地圣诞市场周边都竖起了水泥桩，布置了全副武装的安保人员。许多便衣在城市各处巡逻。德国《焦点》周刊评论称，恐怖袭击风险正在改变欧洲及西方的圣诞节日文化。欧洲人正在为难民危机等付出代价。

与此同时，英国警方在圣诞节前夕加大了安保力量。当地时间21日，伦敦警方引爆了白金汉宫附近的一辆可疑车辆。当时，女王和菲利普亲王并不在白金汉宫。19日，英国警方还挫败了一起圣诞节恐怖袭击阴谋，逮捕4人。

据悉，英国今年发生了多起恐怖袭击，造成不少死伤。英国内政大臣路德本月早些时候说，执法部门挫败9起袭击图谋。恐袭事件频发让英国反恐神经紧绷。英国现阶段将安全威胁设为“严重”级别，仅次于最高等“危急”。

法国、瑞典、比利时等欧洲国家也纷纷加强圣诞节反恐的力度。早在11月底，一个名为“圣战者之军”的组织在社交媒体发出恐怖袭击欧洲的宣传海报。其中一张宣传海报以巴黎埃菲尔铁塔为背景，左侧可见一名手持染血利刀的男子背影。目前，巴黎等大中城市，到处可见巡逻的警察。

另据法新社22日报道，澳大利亚21日发生的汽车撞人案的调查也有了进展。墨尔本警方称，来自阿富汗的32岁澳籍嫌疑犯有精神病史，但并未发现其有极端主义背景。即便如此，很多澳洲民众还是非常恐慌，甚至有人认为，即便这次不是，也保不准会有下次。