2017-12-23 海外网

大象踩死中国领队 发狂大象“退休”驯象师遭指控

海外网12月22日电 21日，泰国春武里府金三角水果园大象营发生大象踩踏事件，一中国领队为救游客被大象踩死。事发后，驯象师因此受到警方指控，涉事大象也将“退休”，不再向游客提供骑行服务。

此前泰国《泰叻报》报道，一个中国旅行团在游玩时，有游客在骑完大象后扯了大象的尾巴。被激怒的大象开始追赶游客，旅行团的领队见状跑过去相救。在此过程中，这名重庆籍领队被大象用鼻子卷起，重摔在地后踩踏，致其当场死亡，两名中国游客受轻伤。

同时，泰国警方表示，尚未有足够证据证实大象是因为被中国游客拉扯尾巴而发怒的，具体事故原因仍在调查中。目前，1名伤者已出院，另1名伤者正在接受治疗，无生命危险。

据《曼谷邮报》报道，事件发生之后，大象营营主和驯象员因此遭到警方的指控，警方称两人要对这起混乱事故负责，而两人也在警局当场承认指控，他们在被质询后释放。

报道称，大象营的经理表示，22日开始，园区将暂停大象骑行项目，涉事大象也将“退休”，不再向游客提供骑行服务。同时，营区将开始建设护栏，把游客和大象的通道隔开，这项建设工作将耗时一个星期。

该经理向遇难者表示哀悼，但同时表示，如果游客不打扰大象，大象是不会攻击任何人的，此前从未发生过此类事件。

报道称，大象营将支付两名受伤游客的医疗费，并且向遇难者家属提供赔偿，此外还有一百万泰铢(约20万人民币)的保险赔付。

中国驻泰国使馆回应此事时表示，使馆高度重视，第一时间要求泰方妥善保管死者遗体，全力救治受伤中国游客。当地旅游警察、游客协助中心应使馆要求，已派人赴医院探望并照料伤者。

据此前报道，该领队于1982年出生，今年35岁。曾在九寨沟做日语地接，今年才开始转做出境游领队。据悉，其妻子辞职了在家专心备孕，父母有心脏病、高血压，他是家里的顶梁柱。而他生前的最后一条朋友圈里，他还在开飞机延误的玩笑：这是2017收官团，一个美妙的开始。(海外网 杨佳)