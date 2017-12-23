2017-12-23 环球时报

欧盟对俄经济制裁延长半年 俄回击：正制定反制措施

【环球时报特约记者 柳玉鹏】“俄罗斯与欧盟关系并没有得到改善。”21日，欧盟理事会再次决定将对俄罗斯的经济制裁延长6个月。欧盟的这一决定引起了俄罗斯的强烈不满。俄方表示，欧盟这一决定将进一步损害双边关系。俄正在制定针锋相对的反制措施。与此同时，英国和波兰两国决定联手对抗俄罗斯的宣传行动。

据俄新社22日报道，欧盟理事会21日发表声明，在本月14日的欧盟峰会上，法国总统马克龙和德国总理默克尔向其他欧盟成员国领导人通报了明斯克协议的执行情况，认为俄罗斯未能有效执行该协议。因此，21日，欧盟理事会批准将对俄经济制裁延长至2018年7月31日。

对于欧盟的这一决定，俄国家杜马议员莫罗佐夫称：“我们努力在各个方向发展与欧盟的关系，而他们并没有维护自己的利益，而是再次迫于海外盟友的压力做出这样的决定。我们希望，随着时间的推移，欧洲为了自己的利益会取消对俄制裁，并加强双方的合作与互动。”俄罗斯对欧盟也采取了反制措施，主要包括限制进口欧盟农产品等。到目前为止，欧盟已数次延长对俄的这一经济制裁，俄欧相互制裁给双方造成了巨额损失。

虽然俄欧关系回暖不易，但各种利益纠葛让这种关系格外复杂。俄新网22日报道称，21日，英国首相特雷莎·梅访问波兰，两国就一项对抗俄罗斯宣传的项目达成一致，双方将就这一项目各提供500万英镑资金，旨在对抗俄罗斯在该地区实施的宣传活动。

但另一方面，为改善紧张的英俄关系，22日，英国外交大臣约翰逊前往莫斯科进行访问，这是英国外交大臣近五年半来首次访俄，约翰逊称，两国能找到合作机会。约翰逊还表示，俄罗斯和英国应当讨论乌克兰和网络安全问题。俄外长拉夫罗夫在与约翰逊会谈时称，希望双方能够通过此次会谈拟定改善俄英关系的具体举措。