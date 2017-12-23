2017-12-23 参考消息网

科学家观测到一颗红巨星演化细节 太阳未来也将进入类似阶段

参考消息网12月23日报道 西媒称，20日发表在《自然》杂志上的研究报告显示，欧洲南方天文台的一个科学家团队观测到了一颗红巨星表面变化过程的“史无前例的细节”。

据埃菲社12月20日报道，红巨星是“中老年”阶段的恒星，其体积会膨胀到非常巨大的程度，外层气体密度变低，表面温度下降，看起来呈红色，红巨星是恒星燃烧到后期所经历的一个不稳定阶段。

报道称，这颗红巨星名为“天鹤座π”(Pi Gruis)，质量与太阳差不多，但直径比太阳大350倍。

该团队的科学家称，太阳以后也会发生膨胀，进而变成一颗与“天鹤座 π”相似的红巨星。研究显示，太阳目前约50亿岁，正处于“青壮年期”，现状还可以维持约50亿年。在那之后，太阳将进入红巨星演化阶段。

报道称，“天鹤座 π”与地球相距530光年，根据拜耳命名法，其名称由希腊字母π和其所属星座“天鹤座”组成。根据拜耳命名法，一颗恒星的名字由两部分构成，一部分为希腊字母，代表恒星的亮度等级，另一部分是恒星所属星座的名称。一般来说，α星是每个星座中最亮的一颗星。

由克劳迪娅·帕拉迪尼率领的这个天文学家团队利用欧洲南方天文台设在智利的甚大望远镜的PIONIER设备对“天鹤座π”进行观测，发现其表面有一些相互交错的板块结构，其中有的板块长度甚至接近该星直径的四分之一。

天文学家称，这种特殊结构可能是在“天鹤座π”由恒星演化为红巨星的过程中形成的，这种细节以前从未被观测到过。(编译/田策)