2017-12-22 新华网

新华社泰国巴冲12月22日电特稿：铺就通往美好生活的高速铁路——中泰铁路合作项目一期工程开工侧记

新华社记者杨舟 汪瑾 明大军

泰国东北部呵叻府巴冲县，矗立着一根石柱。石柱纪念的是，1898年12月21日，泰国拉玛五世朱拉隆功国王到此视察正在建设的曼谷至呵叻铁路。两年后，这条全长265公里、泰国第一条标准轨铁路通车。泰国交通史由此翻开新的一页。

2017年12月21日，泰国总理巴育率政府官员来到石柱前，为纪念历史，更为展望未来。这一天，在中泰政府官员、各界人士近400人见证下，泰国乃至中南半岛第一条高速铁路，采用中国技术的曼谷至呵叻高速铁路，在石柱前破土动工。

泰国首条高铁

巴育在致辞中表示，中泰铁路合作项目不仅将推动泰国经济发展，也有利于区域互联互通，把泰国和周边地区国家连接起来，成为“一带一路”交通网络的一部分，有助于泰国成为东盟交通和物流中心，以实现可持续发展并向高收入国家迈进。

曼谷至呵叻高速铁路是中泰铁路合作项目一期工程，全程采用中国高铁技术。这条高速铁路全长约253公里，最高设计时速250公里，自曼谷始发，经巴吞他尼府、大城府、沙拉武里府，到达泰国东北部重要交通枢纽呵叻府，共设有6座车站。

根据双方今年签署的中泰铁路一期工程设计合同、监理合同等文件，中方承担项目设计、施工监理，负责信号系统、电力、车辆等工作，并为泰方人员提供培训。

泰国交通部长阿空说，随着曼谷至呵叻高速铁路开工，泰国铁路建设“自此迈进新时代”，这条高速铁路将极大推动泰国、尤其是泰国东北部地区经济社会发展。

现在，从曼谷乘坐火车到呵叻最快也要4小时15分。而曼谷至呵叻高速铁路建成后，从曼谷邦似站到呵叻站将只需90分钟。阿空说，不少高铁沿线地区将被纳入曼谷“两小时交通圈”，这些地区未来会更容易吸引投资与人才，实现更好发展。

呵叻府考艾景区一家度假酒店的经理克里斯托弗·克里布斯告诉记者，他希望这条高铁能为当地旅游业带来更多游客，特别是中国游客。

在泰国前铁路局长巴帕看来，高铁在中国极大地改善了人们的生活，促进了经济发展，“我希望泰国人也能在未来享受高铁带来的便利与繁荣”。

工程开工仪式结束后，中国驻泰国大使吕健对媒体表示，中泰铁路合作项目正式开工，这是中泰共同推进“一带一路”合作、促进地区互联互通的重要成果。随着中泰铁路合作项目和双方各领域务实合作持续深入推进，中泰友好关系将迈上新台阶。

信任中国技术

泰国各界人士普遍认可中国在高铁领域取得的巨大成就。阿空说：“中国高速铁路运营里程已超过2万公里，中国人每天都在使用高铁。我对中国高铁技术非常有信心，中方也多次强调，高铁项目安全第一。”

在前泰国驻中国大使馆商务参赞披沙努比(中文名谢捷魁)看来，中国轨道交通技术优势很大，泰国在加强基础设施建设方面应该同中国合作，通过积极参与“一带一路”建设，实现东盟国家之间的互联互通，进而加快实现泰国自身的发展目标。

二战后，泰国大力发展公路运输和航空运输，铁路建设则停滞不前。70年来，铁路总里程仅增加1000余公里，目前约4508公里，其中逾九成仍为单线。泰国铁路运输系统设备老旧，列车行驶速度慢、运载能力低、延误率高，安全性较差。

在泰国热门互联网论坛上，很多泰国网友热切期盼中泰铁路合作项目能够早日完工，以彻底改变泰国铁路基础设施陈旧且运营不安全的现状。此外，他们表示，希望泰国通过与中国开展合作，加快提升自身的铁路建设能力。

巴尼·西里蓬曾在巴冲县一座小学担任校长，如今已经退休。在开工仪式现场，巴尼兴奋地对记者说，“中国帮助泰国发展高铁，真是大好事，我要给中国点赞！等这条高铁建成了，我一定要坐到终点站，好好体会坐高铁是什么感觉。”

按照阿空的设想，曼谷至呵叻高速铁路将于2022年底或2023年初开通。

据熟悉项目情况的泰国开泰研究中心中文部主任黄斌介绍，中泰铁路合作项目建设过程中，泰方参与程度非常高。一期工程建设中，泰方企业不仅承建全部基础工程，泰方工程技术人员还向中方学习基础工程设计。二期工程则由泰方人员为主进行设计，项目完成后将在中方指导下由泰方技术人员运行维护。“可以说，中泰铁路是真正意义上的中泰合建，堪称共建‘一带一路’的典范。”

助力互联互通

按照中泰铁路合作项目二期工程规划，曼谷至呵叻高铁将从呵叻府延伸300余公里，进入泰国东北部腹地，一直通往与老挝首都万象一河之隔的廊开府，与中老铁路磨丁至万象段连接，最终构成昆明经万象至曼谷的铁路大动脉。

巴育多次表示，中泰铁路合作项目并不仅仅是连接中、泰、老三国的铁路，而是通过连接中国铁路将泰国与世界连接起来，实现“一带一路”倡议下的互联互通。

中国提出“一带一路”倡议后，得到泰国各界热烈回应，他们表示，要将泰国发展战略“泰国4.0”与“一带一路”对接。

“泰国4.0”意在通过创新和技术手段发展高附加值产业，促进产业转型升级，增强国家竞争力，将泰国打造为中南半岛的交通、商业、投资中心。实现这一战略目标的重要载体就是“东部经济走廊”项目。泰方多次强调，连接泰国三大机场的曼谷至罗勇高铁要和中泰铁路合作项目对接，以实现“东部经济走廊”与“一带一路”的对接，落实东部经济走廊的发展目标。

在黄斌看来，中泰铁路合作项目将进一步提升泰国在中南半岛的交通枢纽地位，符合泰国自身发展需求，并将惠及地区国家，拉动地区经济发展。中泰铁路合作项目既是中泰两国互利双赢，也可实现中国与地区国家互利多赢。

正如李克强总理在向开工仪式发来的贺信中所说，中泰铁路合作项目是双方共建“一带一路”、开展产能合作的旗舰项目，体现了共商、共建、共享的精神，将有效提升泰国和本地区的基础设施建设和互联互通水平，促进泰国经济可持续发展，带动地区发展繁荣和民生改善。