2017-12-22 中国新闻网

泰国交通部长：泰中铁路项目助力泰国发展和“一带一路”建设

中新社曼谷12月22日电 (记者 王国安)泰国交通部长阿空表示，泰中铁路合作项目将大大提升泰国铁路技术，助力泰国和周边地区发展以及“一带一路”建设，进一步促进泰中两国的友好关系。

中泰铁路合作项目一期工程开工仪式21日在泰国呵叻府巴冲县举行，阿空在接受记者采访时如是表示。

中泰铁路项目一期工程连接泰国首都曼谷与东北部的呵叻府，设计最高时速250公里。二期工程将延伸至与老挝首都万象一河之隔的廊开府，并实现与中老铁路磨丁至万象段的连接。

阿空说，这条铁路穿越泰国东北部地区，将有力促进该地区的发展，同时，连接中老铁路联通国际，将会带动泰国整个国家的经济发展。

他举例说，现在中国和其他国家游客来呵叻府巴冲县旅游，一般都是乘飞机到曼谷或其他沿海地区，然后乘汽车过来，耗时较长。泰中铁路开通后，从曼谷到巴冲由原来的需要三四个小时降到只需不到一个半小时，一些中国游客还可以直接乘火车抵达这里，这将对当地旅游业和各方面发展起到积极推动作用。

他表示，泰国处于中南半岛陆地上的中心位置，泰中铁路建成后，将进一步巩固泰国在这一地区的交通枢纽地位，惠及周边地区。

“中国领导人提出的‘一带一路’倡议，将使得包括泰国在内的整个东盟地区通过铁路等交通网络联通亚欧大陆。”阿空认为，随着“一带一路”建设的实施，东盟与亚欧大陆将更加人通货畅，共同繁荣，而泰中铁路对于泰中共同推进“一带一路”合作、促进地区互联互通具有重要的作用和意义。

他进一步说，除了促进人员往来外，未来从中国过来的商品货物，可以通过泰中铁路及连接线直接运到泰国廉差邦港和玛达普港口，这两个港口分别是泰国主要的货物出口港和工业港口，位于泰国东部经济走廊的核心。因此，泰中铁路将有利于“泰国4.0”战略和东部经济走廊的发展，同时，货物通过相关港口运往世界各地，促进“一带一路”联通更多国家和地区。

他特别强调，泰中铁路是一条连接国际大通道，其意义与一般城市间的铁路不可同日而语。

泰中铁路合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路，使用中国技术。阿空指出，这条铁路的建设将大大提升泰国的铁路技术水平，将使泰国铁路科技获得飞跃。

阿空表示，泰中友好关系有着历史渊源，两国亲如兄弟，双方的工作人员一直都在为铁路的建设而努力，在工作中建立了深厚的情感。铁路开通之后，两国人民的相互交往将更加频繁，两国之间的友好关系和交流合作将进一步增强。(完)