2017-12-22 中国新闻网

中新社南宁12月22日电 (钟建珊)柬埔寨驻南宁总领事馆总领事努·西瓦塔22日接受中新社记者采访表示，近年来，中国民营企业在柬投资增长迅速，项目涵盖基础设施建设、能源、信息技术、农业等多领域，柬埔寨鼓励更多华企赴柬合作。

由中国—东盟博览会秘书处、柬埔寨驻南宁总领事馆共同举办的“投资东盟介绍会——柬埔寨专场”当日在南宁举办。

努·西瓦塔在介绍会上表示，柬中两国文化相近、双边关系基础稳固，近年来两国经贸往来趋于紧密。据柬埔寨发展理事会数据，2011年至2016年，中国保持柬埔寨最大投资国地位，对柬累计投资规模达51亿美元。根据柬中两国官方目标，2017年，柬中双边贸易总额将达50亿美元。

他表示，近年来，中国民营企业积极投资柬埔寨，推动当地外资经济快速增长。柬埔寨经济正迎来快速发展期，目前当地劳动力人口占全国总人数的三分之二；预计未来30年内，当地劳动力总数还将持续增长，可为中企在柬创业提供丰富的劳力资源。当前，柬埔寨正加速基础设施、农业、经济特区、产业园区等建设，柬官方鼓励中国企业赴柬投资，将中国先进的科技、生产技术、管理模式等带入柬国，帮助当地经济发展。

中国—东盟博览会秘书处副秘书长杨雁雁表示，目前，柬埔寨已成中企对外投资的重要目的国之一，中柬双方在基础设施、交通运输、电力、工业园区、农业种植等多个领域的合作成效显著。中国—东盟博览会秘书处正通过打造国际交流平台方式，促进中柬两国企业沟通交流。

她透露，2018年，柬埔寨将第二次担任中国—东盟博览会主题国，届时将举办中柬经贸对接交流会、官方高层圆桌对话会、旅游、文化等相关论坛，为中柬两国企业提供丰富的交流渠道。按照计划，2018年3月30日至4月1日，中国—东盟博览会柬埔寨展将在金边举办，带动中国知名企业赴柬考察、洽谈合作。(完)