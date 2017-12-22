2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，日本厚生劳动省22日公布的人口动态统计数据的年估算值显示：2017年出生的婴儿为94.1万人，比自1899年采用现行统计方式以来曾是历史最低值的上年减少约3.6万人，将连续两年不足100万人。

数据显示，2017年死亡数估算值为战后最多的134.4万人，比上年增加约3.6万人。死亡人数减去出生人数的人口自然减少估算有40.3万人，创新高，比上年增加约7.2万人。

少子化进一步加速，人口减少更加显著。厚劳省分析表示“主要生育年龄层的25岁～39岁女性人口不断减少是一大原因”。政府提出的“到2025年度末的总和生育率(女性终生生育婴儿估算人数)达到1.8”的目标极难实现。政府或被要求在具有实际效果的育儿支援政策的同时，还要具体探讨以少子化为前提的政策。

2017年结婚的情侣比上年减少约1.4万对，为60.7万对，创战后新低。另一方面，离婚的减少约5000对，估算达到21.2万对。把2017年的数据平均后可见每34秒有1人出生，每23秒有1人死亡；每52秒有1对结婚，每2分29秒有1对离婚。此次未发布往年发布的按死因分类数据。

日本人口的死亡数在2005年超过出生数，转为自然减少。尽管2006年出生数曾一时反超，但2007年以后再次转为自然减少，至2017年已连续11年减少，减幅也不断扩大。

自1899年采取现行统计方式以来，出生数最多的是1949年的269.6638万人。自年出生数超200万人的1970年代第二次婴儿潮后，出生数呈减少趋势。1984年出生数跌破150万人，2005年跌破110万人，2016年为97.6978万人，首次不足100万人。2016年的总和生育率为1.44，距离维持人口所需的2.07颇远。