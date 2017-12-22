2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，2020年东京奥运会和残奥会组织委员会和东京都政府22日公布了第二版奥运预算计划。总额从5月达成分摊额框架协议时减少350亿日元，为1.35万亿日元(不含备用金、约合人民币780亿元)。

一名穿和服的女子参与倒计时活动。一项历时15天、将穿越1000公里的城际接力跑活动在日本青森拉开帷幕，活动将于8月7日在东京结束。

从达成框架协议时削减运输费300亿日元、临时场馆建设费250亿日元等总计650亿日元，但赛事运营等相关操作费用等总计增加300亿日元，削减幅度缩窄。

削减运输费的理由是租借奥运相关车辆时间有所调整，削减临时场馆建设费是因重新评估建材单价。奥组委企划财务局局长中村英正称：“大致意义上的预算框架宣告完成。今后也将继续努力削减成本。”主要费用清单为：临时场馆建设费3150亿日元、运输费500亿日元、警备费1000亿日元、信息和网络基建等“科技费”1050亿日元、操作费1150亿日元。

据悉，奥组委和东京都各承担6000亿日元，日本政府承担1500亿日元。三方总负担额与达成框架协议时相同。场馆所在地方政府的承担额从预算计划中消失，但地方政府须在警备等赛事举办时的必要业务中使用行政经费。

去年12月第一版预算计划中曾拟定1.5万亿日元(不含备用金)举办经费，达成框架协议时已削减至1.385万亿日元，此次进一步削减。

国际奥委会(IOC)强烈要求削减成本，认为削减10亿美元(约合1130亿日元)是可行的。