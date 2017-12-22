2017-12-22 中国新闻网

第二届湖南师范大学印尼本科学历班毕业典礼暨湖南师范大学印尼校友会成立大会，22日在雅加达举行。图为湖南师范大学副校长黎大志（左二）为毕业生颁发学位证书。 林永传 摄

中新网雅加达12月22日电 (记者 林永传)22日，当64名印尼学生穿上学士服，从中国湖南师范大学副校长黎大志的手中接过本科学位证书的时候，喜悦与激动的心情写满了微笑的脸庞。

由中国海外交流协会提供4年免费教育、湖南师范大学和雅加达华文教育协调机构联合承办的印尼华文教师汉语言本科学历班，已培养了两届本科毕业生，为印尼华文教育的标准化、正规化和专业化又增添了有生力量。

图为毕业生与老师们合影。 林永传 摄

当天，于2013年经入学考试录取的的100名学员，在雅加达、巴淡、三口洋3个面授点历经4年的学习，64名学员完成全部课程并通过毕业论文审核、取得学士学位顺利毕业。此前的2015年，已有来自巴淡、邦加、楠榜、日惹、南苏、井里汶、三宝垄、雅加达8个地区的90多名首届本科学历班学员毕业。

2016年招收的首届硕士研究生学历班45名学员目前正在学习中。

图为湖南师范大学副校长黎大志(左三)为校友会授旗。 林永传 摄

在22日于雅加达举行的毕业典礼上，湖南师范大学副校长黎大志表示，“一带一路”建设给海外华文教育和汉语国际传播带来了历史性的机遇。一直致力于推动印尼华文教育发展的湖南师范大学，今后将以更多的实际行动和创新举措推动印尼华文教育的转型升级。

深受印尼学生们喜爱的该校国际汉语学院外派教师杨翠祝愿这些毕业学生“成为优秀的华文教师，为印尼的华文教育带来满园春色”。

本届学历班班长张添东表示“会把所学到的知识应用在华文教学上，希望能加强印尼华文教师的团队”；夫妻两人同时参加入学考试、同时被录取又同时获学士学位的巴淡岛学员洪康为称4年时间“学到很多知识、更了解国文化，今后会不断努力将所学知识回报社会”。

图为黎大志为该校友会理事会成员颁发聘书。 林永传 摄

当天，湖南师范大学印尼校友会成立。

据该校校友总会秘书长杨玲介绍，目前，印尼是该校项目最多、用力最勤、感情最深、朋友也最多的国家。10多年来，该校面向印尼的华文教育项目包括夏冬令营、师资培训、外派教师、境外办学(专科、本科、硕士)、华文教材研发、文化大乐园、中国文化海外行、名师巡讲等。印尼已经成为该校外籍校友最多的国家。

截至目前，该校华文教育基地已培训印尼华裔青少年2000余人，培训印尼华文教师、华校校长1000余人；为印尼培养了从专科、本科到硕士学历的华文教师近300人。(完)