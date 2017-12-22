2017-12-22 中国新闻网

中新社东京12月22日电 (记者 吕少威)日本政府22日召开内阁会议，批准2018财年政府财政预算案，预算总额为97.71万亿日元，连续6年创历史新高。

虽日本预计今年税收达到20余年来新高，也尽力去压缩国债的规模，但新发国债仍有约33.69万亿日元，超过预算额的三分之一。

资料图：2017年11月1日，在日本东京首相官邸，日本首相安倍晋三(前排中)带领阁僚合影。

伴随着老龄化问题的进一步加重，在预算中社会保障费创记录地达到32.97万亿日元，占比超过三成。在医疗系统中虽下调了药价，但医护人员人工费等主体部分却调高了0.55%。

防卫费连续6年增加，以5.19万亿日元创历史新高。日本将着手构建陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”。内阁会议同时决定的2017年度补充预算案中也列入了2345亿日元相关经费。

公共事业费为5.98万亿日元，比2017年度增加26亿日元，由于预见经济向好，道路、港湾等基础设施建设和防御大规模灾害的堤坝等的整修工程增加。

文化、教育、科技相关预算为5.36万亿日元，比2017年度增加79亿日元。其中，科技相关预算为1.32万亿日元，增加了114亿日元。

此外，由于低息持续，利息费减少，用于偿还债务的国债费为23.3万亿日元，比2017年度减少2265亿日元。

日本政府将向明年年初的例行国会提交预算案，力争3月底前获得通过。(完)