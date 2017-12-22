2017-12-22 人民网-国际频道

人民网北京12月22日电 （记者 王欲然）外交部发言人华春莹22日主持例行记者会，就中印边界问题、中委关系、半岛核问题、中泰铁路合作等答问。

会上，华春莹在回答记者提出“中国将禁止赴韩游”的问题时称，有关报道与事实不符。

她说，文在寅总统刚刚结束对中国的国事访问。中韩两国领导人就推动双方关系改善发展达成了许多重要共识。我们愿同韩方一道，认真落实两国领导人达成的重要共识。中方对在各领域同韩方开展交流合作持积极开放态度。希望韩方同中方一道努力，为双方在各领域交流合作进一步创造良好氛围和条件。

全文如下：

问：日前，沙特再次拦截了也门胡塞武装向沙特首都利雅得发射的弹道导弹。沙特方面表示，在伊朗支持下，胡塞此次射导目标是利雅得居民区，违反了联合国安理会有关决议及国际人权法，威胁沙特以及地区、国际安全。中方对此有何评论？

答：我们关注有关报道。中方一向反对任何针对平民、扩大和激化冲突的做法。也门军事冲突已持续两年多时间，当务之急是要以联合国安理会有关决议、海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件为基础，推动各方尽快通过对话谈判，达成包容性的解决方案。

问：据报道，王毅外长今天与委内瑞拉外长阿雷亚萨举行会谈。你能否提供会谈的消息？

答：今天中午，王毅部长与来华正式访问的委内瑞拉外长阿雷亚萨举行了会谈。消息稿将很快发布。

王毅部长在会谈中表示，中方高度重视发展中委关系，愿同委方加强各领域、各层级交往，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，本着互利共赢的原则，稳步拓展务实合作，造福双方人民，惠及地区发展。

王毅部长表示，拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，很多拉美国家表示愿意参与“一带一路”国际合作，我们对此表示欢迎，愿意在“一带一路”框架内，本着共商共建共享原则，同委及拉美各国加强发展战略对接，发掘合作潜力，拓展合作空间，实现共同发展。

王毅部长指出，委内瑞拉的稳定和发展不仅符合委人民的利益，也是包括中国在内的国际社会的共同愿望。中方祝愿委国内局势保持回稳势头，鼓励在法律框架内通过对话协商解决存在的问题。王毅部长还表示，各国走符合本国国情发展道路的权利应该得到尊重。

阿雷亚萨外长表示，委方热烈祝贺中共十九大成功举行，高度认同中国国家治理和外交理念，赞赏中方在国际事务中坚持客观公正立场。中国是委外交多元化的优先方向。委方将积极与各方共建“一带一路”，期待中委务实合作产出更多成果。

阿雷亚萨外长表示，全面发展对华关系是拉美和加勒比各国的共识，委方愿同拉美各国一道积极参与中拉论坛第二届部长级会议，推动拉中关系深入发展。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

问：据报道，第20次中印边界问题特别代表年度会晤在新德里举行。你能否介绍会晤内容？此次会晤是否讨论了洞朗事件？

答：中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪12月22日赴印度与印度国家安全顾问多瓦尔举行中印边界问题特别代表年度会晤。

中印边界问题特别代表会晤不仅是两国边界谈判的高级别渠道，也是双方进行战略沟通的重要平台。今年9月，习近平主席同莫迪总理在厦门举行会晤，就进一步发展中印关系达成重要共识。此次特代会晤，双方特代将按照两国领导人要求，就双边关系和共同关心的重大国际和地区问题交换意见，妥善管控分歧，聚焦发展合作，推动中印关系健康稳定发展，实现两国友好合作和互利共赢。

追问：本次中印边界问题特别代表年度会晤是否将探讨建立新机制？

答：中印两国领导人高度重视边界问题。多年来，我们看到双方为边界问题的解决都付出了很大努力。边界问题特别代表会晤已经举行了19次，杨洁篪国务委员现在正在印度就双边关系包括双方关心的问题同印方交换意见。我们认为，特代会晤机制运行良好。我们愿与印方保持密切沟通，充分利用现有各种涉边机制，维护好两国边界地区的和平与安宁，为两国关系健康稳定发展创造良好条件。

问：有报道称，中国将从明年1月起禁止山东地区的赴韩国团体旅游项目。你能否证实？若属实，这是否与两国元首达成的关于推进韩中关系改善和发展的共识相违背？中方对此有何评论？

答：据我了解，你提到的有关报道与事实不符。

前几天，我已应询介绍过，文在寅总统对中国进行的国事访问是成功的，两国领导人就推动中韩关系改善发展达成了许多重要共识。我们愿同韩方一道，认真落实两国领导人达成的重要共识。中方对在各领域同韩方开展交流合作持积极开放态度。希望韩方同中方一道努力，为双方在各领域交流合作进一步创造良好氛围和条件。

问：据报道，加拿大和美国周二宣布将于1月16日在温哥华举办讨论朝鲜半岛危机的外长会议，韩国和日本等国代表将参加。中方对此有何评论？是否与有关方面就中方参会与否进行过沟通？

答：中方欢迎有助于恢复对话、推动政治外交解决半岛核问题的努力。

当前半岛局势复杂敏感，重拾冷战思维、一味施压、制造对抗，不利于半岛局势缓和以及地区的和平稳定。各方应多做有利于缓和紧张、增进信任、推动对话和平解决半岛核问题的事，而不是相反。

问：据报道，中泰铁路合作项目一期工程开工仪式21日在泰国举行。你能否介绍具体情况？中方对该项目未来发展有何期待？

答：12月21日，中泰铁路合作项目一期工程开工仪式在泰国呵叻府巴冲县举行。李克强总理向开工仪式发去贺信，泰国总理巴育也亲临现场致辞，中泰两国政府部门、企业及媒体等近400人出席了开工仪式。

中泰铁路合作项目是双方共建“一带一路”、开展产能合作的旗舰项目，体现了共商、共建、共享的精神，将有效提升泰国和本地区的基础设施建设和互联互通水平。希望双方继续保持密切合作，争取早日实现中泰铁路和中老铁路的互联互通，促进沿线国家经贸交流和人员往来，实现互利多赢。中方愿同泰方继续加强发展战略对接，以中泰铁路合作项目为平台，持续推进两国互利共赢的务实合作，推动中泰全面战略合作伙伴关系取得更大发展。

问：据报道，联合国安理会可能将于北京时间23日凌晨表决新的对朝鲜制裁决议。中方如何看待此次决议草案？

答：当前半岛局势严峻，当务之急是有关各方保持克制并全面严格执行安理会现有有关决议，同时为尽早恢复对话谈判、和平解决半岛核问题创造必要条件。联合国安理会展开的磋商、采取的行动和作出的反应都应当有助于维护安理会的团结与合作，有助于实现半岛无核化、维护半岛和平稳定、推动半岛核问题通过政治外交方式和平解决。中方愿本着负责任的态度就此与有关各方保持沟通。

问：你刚才所说的是否意味着中方将支持新决议？

答：我说的是我们认为联合国安理会采取的行动应当有助于维护安理会的团结与合作，有助于实现半岛无核化，维护半岛和平稳定，推动半岛核问题通过政治外交方式和平解决。

问：据报道，昨天韩国警方在济州岛破获了一个51人的电信诈骗集团，成员以台湾人为主，诈骗对象包括大陆人士。一年半以来，多国押解200多名台湾电信诈骗嫌犯至大陆。中方是否希望这批嫌犯能被遣送至大陆？

答：我们注意到有关报道。据了解，该案正在调查中。中国驻济州总领馆已联系韩国警方进一步了解情况，核实涉案人员身份。

作为原则，我们一贯要求中国的建交国按照一个中国原则处理涉台问题。