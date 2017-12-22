2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据南美侨报网报道，巴西地理统计研究院20日公布的数据显示，在巴西城市中存在不平等现象，76.1%的城市人口生活条件不佳。

据报道，巴西地理统计研究院对巴西9620万城市人口的住房、医疗、收入、教育、网络、消费等方面进行了分析，并对城市人口的生活条件评分。

根据评分标准，A为条件最佳，K为条件最差。数据显示，仅有23.9%的巴西城市人口有好的生活条件，也就是评级为A、B、C和D。30.9%的城市人口生活条件中等，也就是等级为E。生活条件最差的(G、K)城市人口主要集中在东北部地区和北部地区。

巴西利亚联邦特区生活条件为A的人口比例最高，为11.2%。其次是贝洛奥里藏特(3.9%)、里约热内卢(3.6%)、圣保罗(2.8%)、弗洛里安纳波利斯(2.7%)、维多利亚(1.8%)、阿雷格里港(1.7%)、坎皮纳斯(1.3%)、萨尔瓦多(1.2%)、福塔莱萨(1.2%)和库里提巴(0.8%)。

圣路易斯中生活条件最差(K)的城市人口比例达到了15.8%，其次是博阿维斯塔(8.3%)、马卡帕(7.7%)、特雷西纳(4.5%)、贝伦(2.4%)和福塔莱萨(0.6%)。在一些城市当中，没有生活条件为K的人口，比如圣保罗和里约。

“南部和东南部地区中城市的条件更好，东北部地区的城市生活条件较差，但总的来说，城市最边缘地区是生活条件最差的地区，”调查负责人之一毛里西奥•贡萨雷斯•席尔瓦说。

他还强调，对这些数据的分析对城市规划至关重要。“为什么同样大小的城市有不同的生活条件？近些年来什么因素让生活条件得到了改善？这些问题可以更好指导今后的城市规划工作，”他说。

数据还显示，尽管圣保罗市是巴西人口最集中的城市，但城市中却没有生活条件最差的人口(I、J、K)。圣保罗生活条件为A、B、C的人口比例为10%，D、E的比例为61.8%，F、G、H的比例为28.4%。

而里约则不同，生活条件最好的人口主要集中在沿海地带，而贫民窟则穿插在这些生活条件好的地区当中。“海滩旁边生活着最为富裕的阶层，越远离海滩，条件则越差，”席尔瓦说。

另外，巴西首都巴西利亚联邦特区的数据则显示出了更大的不平等性。在巴西利亚，生活条件为A的人口占到了11.2%，条件为D、E的人口比例为45.3%，生活条件为F、G、H、I和J的人口比例为36.4%，城市中没有生活条件为J的人口。