2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据南美侨报网报道，20日，巴西政府公布了一项法令，将增加对醉酒驾驶司机或在其他精神活性物质影响下驾驶的司机的判刑力度，新的法令将会在120天后生效。

报道称，法令中指出，除了中止或者禁止醉酒驾驶司机的驾驶权利外，还将判处5至8年的监禁，此前的刑罚为拘留2至3年。

新法令还规定，如果这些醉酒驾驶或者在精神活性物质影响下驾驶的司机造成了严重的后果，除了其他可能的判罚外，还将处以2至5年的监禁。如果发生谋杀案件，将会增加三分之一的刑罚。

在新法令中将“拘留”改为了“监禁”，监禁是更为严厉的刑罚，通常是在故意犯罪，有故意杀人意向时被判罚。

巴西预防交通事故及救助交通事故受害者协会(Apatru)的志愿律师玛西娅•克里斯蒂娜•达席尔瓦(Márcia Cristina da Silva)表示，新法令中执法形式的变化是最主要的变化。“在这个意义上，人们会知道如果饮酒后驾驶有被监禁的风险，当然就会更遵守法律。”她说。

在被问到新标准的变化对现实行为产生何种实际影响时，玛西娅强调：“我们作为预防交通事故的机构，一直坚持的观点就是教育是最为重要的，包括在学校中的教育或者通过其他教育项目。”然而，对那些受其他精神活性物质影响下驾驶的司机增加判罚是非常必要的，因为“这些人通常低估了这种驾驶行为带来的严重后果”。