2017-12-22 文汇报

视频：文在寅提议平昌冬奥期间推迟美韩军演来源：深圳高清

文在寅打“奥运牌”缓和半岛局势

明年春季韩美军演或将推迟

韩国总统文在寅19日接受美国媒体采访时说，如果朝鲜在韩国平昌冬季奥运会开幕前不“挑衅”，韩国与美国明年春季的大规模年度军事演习可能“推迟”。他希望平昌冬奥能成为缓和朝鲜半岛紧张局势的契机。

文在寅在韩国接受美国全国广播公司专访时说：“韩国和美国有可能考虑推迟军演的可能性。我已经就此向美方提议，美方正在考虑。”文在寅表示，韩美推迟军演的条件是“朝鲜在平昌奥运会开幕前停止挑衅”。

资料图：韩国总统文在寅。

而每年春季，韩国和美国都会在韩举行代号“关键决断”和“秃鹫”的大规模军事演习。朝鲜认为这类军演是对朝方的威胁和恐吓，一直强烈要求韩美停止。韩美则坚持要求朝方停止核试验和弹道导弹试射“挑衅”。

不清楚美方是否会接受文在寅的提议。美国国务卿雷克斯·蒂勒森19日说，就他所知，美韩没有讨论过推迟例行联合军演。

而韩联社20日援引韩国总统府青瓦台一名官员的话报道，双方就这一议题已经磋商“一段时间”，在两国军方之间进行，因而主管外交的蒂勒森“可能没有直接参与讨论”。

就文在寅的表态，那名不愿公开身份的青瓦台官员强调，文在寅提议“推迟”军演而不是缩减演习规模，而且“仅限于”在冬奥会和冬残奥会期间举行的演习。

分析人士说不清楚朝方是否会响应文在寅的倡议。韩国国家战略研究所研究员文成默告诉法新社记者，朝方一直要求韩美彻底停止而不是推迟军演。韩国军事研究所资深研究员金烈洙 (音译) 则认为，尽管如此，文在寅的提议“是向营造对话势头迈出了一小步”。

文在寅告诉全国广播公司，如果朝方在平昌冬奥开幕前停止“挑衅”，不仅有助于冬奥会安全举行，而且“将有助于营造建设性氛围，以实现韩朝对话以及美朝对话”。

韩国为举办本届冬奥投入大量人力物力，朝鲜半岛眼下高度紧张的局势给冬奥增添阴云。美国常驻联合国代表妮基·黑莉本月初接受媒体采访时表示，尚不确定美国奥运会代表团是否将参赛。但是，美国奥委会随后声明，将赴平昌参赛。

文在寅试图安抚外界对冬奥期间安全问题的忧虑。“作为韩国总统，我保证，没有理由担心安全，”他坐在首尔通往平昌的高速列车上告诉美国全国广播公司记者。

文在寅再次表达了对朝鲜运动员参加平昌冬奥的期望。

那名青瓦台官员也表示，希望朝鲜派团参赛，然而这不是本届冬奥能否成功和安全举行的前提。“朝鲜参赛对本届冬奥会成功举行重要，但并不意味着朝鲜不参赛我们就无法举办这届赛事。”

惠晓霜 (新华社供本报专稿)