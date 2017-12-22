2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，日本关西电力公司本月22日召开临时董事会会议，正式决定对大饭核电站1、2号机组(位于福井县大饭町)反应堆实施报废。这两个机组开始营业运转已有近40年，由于要延长运转至最长60年需要巨额投资，关电放弃了重启。

据报道，输出功率超过100万千瓦的大型核电机组的报废是除东京电力公司福岛第一核电站外的日本首例。日本政府计划到2030年度使核电在所有电源中的占比达到20至22%。2座机组的报废可能也会对今后的核电政策造成影响。

社长岩根茂树22日拜访了福井县知事西川一诚，表示“我们就(让两座机组)符合核电站新安全标准的安全对策进行了讨论，最终决定报废”。

据了解，大饭1号机组和2号机组分别于1979年3月和同年12月开始营业运转。输出功率均为117.5万千瓦，到2019年运转将满40年。

由于大饭1、2号机组的反应堆安全壳结构特殊，要满足新安全标准可能需要巨额投资，审查时间也可能延长。关电就报废理由表示“从技术角度进行了反复讨论，但没能找到有效的方法”。此外，报废决定似乎也是考虑到西日本地区电力需求预计不会大幅增长。

据悉，关电决定报废的核电机组还包括美滨核电站1、2号机组(位于福井县美滨町)，共有4个。包括已重启的高滨核电站3、4号机组(位于该县高滨町)在内的其余7个机组会依次启动，凭借压缩火力发电燃料费力争通过下调电价来增售电力和改善收支。