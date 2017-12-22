2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据“中央社”报道，美国华盛顿州北部近来夜间温度降至冰点以下，有民众发现户外凝结了天然冰钉，有冰钉甚至貌似“香蕉蛞蝓”，这一难得一见的影像被当地气象主播分享，引起人们关注。

据悉，冰钉属于罕见的自然现象，形状通常类似倒置的冰柱。近来，美国华盛顿州北部入夜后温度降至冰点以下，位于西雅图郊区的阿灵顿有民众一早便发现院子里长出冰钉。

华盛顿州的地方电视台KOMO气象主播西斯特克21日在社交网站“推特”上，分享了由阿灵顿居民艾蓝拍下的冰钉照片与影片。西斯特克在推文中写道，“美国西北区本日最佳照片——阿灵顿拍到的一个冰钉，看起来活像一只香蕉蛞蝓！”

据报道，在艾蓝拍摄的照片与影片中，莲花造型的黄色花盆里，原本装满的水已经结成冰块，盆边上方则冒出彷佛香蕉蛞蝓的冰钉，顶端有着一对触角，身体还有纹路。

西斯特克指出，当水的表层先结冰时，会把底层的水份封住，如果气温没有回升，卡在底层的水份也开始冻结，就会出现膨胀，表面冰层底下也会出现较大的压力。

报道称，受到压力影响，水面结冰可能会出现裂缝，或者整个裂开，尚未凝结的水份就会从缝隙中渗出。渗出水份在低温状态下，将开始凝固，在表层冰面上形成了小型突出物。倘若过程不断重复，突出物将越长越高，直到冰层下方的水份也通通冻结为止，冰钉就因此形成了。