2017-12-22 参考消息网

美媒盘点2018年值得期待的18件事

参考消息网12月22日报道 美媒称，无论你抵达终点线时是神清气爽、精力充沛准备再绕太阳行进一圈，还是筋疲力尽得快要灵魂出窍，2017年都行将结束。值得庆幸的是，2018年有各种精彩且重要的事情可以期待，它们能抵消那些随着新的一年临近、你终将厌恶和畏惧的所有事情。

美国有线电视新闻网12月19日盘点了2018年值得期待的18件事，当下一次再有人说“难道真的要再苟延残喘一整年吗？”的时候，你可以通过聊下面这些给生存带来希望的活动、新发明和庆典来安慰他们：

1、冬奥会

每隔四年，全球各大国都要齐集一堂，展开一场不间断的外交努力，以确定冰壶到底是什么以及人们最初是怎样想到开展这项运动的。2018年的庆典活动将于2月份在韩国的平昌举行，为期两周，届时将爆出一则冷消息：尼日利亚女子长橇队将参加比赛，该国将成为史上第一个参加冬奥会的非洲国家。

2、一场皇家婚礼

哈里王子和名副其实的“美国梦”代表梅根·马克尔将于5月份喜结连理。报道说，他们将在温莎堡的一座田园风格的小礼拜堂里举行亲密而随意的结婚仪式，就是那种标准的乡村气息浓郁的用粗麻布和梅森罐装点的婚宴。对于美国人而言，那将是在中午前头戴滑稽的帽子喝酒的绝佳借口。而像历来一样，英国人会假装满不在乎，但是供收藏用的皇家婚礼主题餐具和人偶的突然畅销则提供了相反的证明。

3、非常非常好看的电影

如果你想最大限度地过好2018年，那或许应该一直坐在电影院的座位上。定于2月份上映的《黑豹》将摄走你的心魄，而残存下的任何东西都将注定被5月份上映的《复仇者联盟3：无限战争》一扫而光。另外，《时间的皱纹》将于3月上映，《侏罗纪世界2：失落王国》将于6月上映，而极不性感的《五十度灰》系列的尴尬终章将于2月登陆影院。

4、音乐剧《冰雪奇缘》

《冰雪奇缘》的噱头是一项取之不尽的资源，明年它的主题曲将登上百老汇的舞台，虽然这是一件让人极其兴奋的大好事，但别忘了注意安全。请立即寻求医务人员的帮助，以撑过一场历时四小时以上的《随他吧》歌咏会。

5、世界杯

美国缺席世界杯不代表美国人不能度过一段愉快的时光，它就像是足球界的皇家婚礼。美国没有受到邀请，这与美国无关，但美国人仍将头戴愚蠢的帽子欢呼雀跃，因为他们原本就是大声谈笑、喜欢热闹的人。在你的日历上标注好，并选出你支持的球队。6月和7月是属于世界杯的。

6、凡人上月球

2018年，硅谷初创公司——月球捷运公司表示它“肯定”会让一架飞船登上月球，从而为一代富裕的太空游民落户月球——就好像它是最新的纽约市时尚城区一样——铺平道路。如果登月成功，该公司将成为首个让飞船登上月球的私人公司。这家公司的终极目标是什么？把老百姓送上月球，开采那里的自然资源。

该公司董事长纳文·贾因的言论可以让人清醒一点，他在11月对消费者新闻与商业频道记者说：“我们看起来真的不错，我们目前仍然希望在明年发射登陆器。而当我们发射并登陆月球后，我们不仅将成为第一家这么做的公司，而且事实上将象征性地成为世界第四超级大国。”

7、必看的电视节目

如果现实让人难以忍受，那么明年将是一个不错的在电视机前度过的年份。你要做好思想准备，迎接新一季的《黑镜》和《使女的故事》以及《副总统》的最终季，还有《西部世界》的第二季以及《美国偶像》的第十六季。

还有一些值得关注的新剧包括《黑霹雳》《新豪门恩怨》以及《沉默的天使》。

8、爱抚一只无头机器猫咪，让自己因心里有愧而吃得更健康

人们到底生活在一个充满卓越进步和创新的世界中、还是一个越来越缺乏人性的技术反乌托邦里？这些是你在爱抚那只喵喵叫的没有脑袋的治愈猫咪机器人Qoobo时可能会思索的那种问题。Qoobo猫尾机器人是日本推出的诸多科技物件中的一件，它将于明年进入主流社会。

其他新发明还包括一款能够计算卡路里的扫描仪、一款外观像是高度进化版的Roomba扫地机器人的机器人保姆以及“耳纹识别”(与指纹识别相对应)的安全认证方法。真是令人着迷。

9、一个皇家宝贝

就好像英国王室最近让人开心得还不够一样，威廉王子和凯特王妃4月份将迎来他们的第三个孩子。他们已经生过两个孩子了，因此皇家宝贝热早就过了最鼎盛的时期，美国人花100美元打赌新宝宝的名字是亨丽埃塔或鲍里斯。

10、特斯拉的电动卡车

有关特斯拉的皮卡或其他较大车辆概念车的消息已经盛传了很长时间，而且常常受到嘲讽。即使特斯拉没有在2018年生产卡车，人们也将看到一些可靠的细节。

11、美国中期选举

美国中期选举将是2018年的最热门话题之一，更不用说它是美国人行使身为美国公民的权利并投出选票的完美机会。

12、为化疗患者设计的头皮冷却法

基本上讲，它是一顶在化疗之前、期间和之后戴的冷却帽，或许能够降低脱发的可能性。食品和药物管理局(FDA)在2017年5月批准了该技术，它是2018年最精彩和最受人们期待的医学突破之一。

13、“冰与火之歌”系列小说可能要推出新的一部？

人们曾预测“冰与火之歌”系列小说的下一部——《凛冽的寒风》将在2017年问世，但它最终没有。而鉴于2018年不会有新一季《权力的游戏》(根据“冰与火之歌”改编的电视剧)驾临HBO有线电视网，如果乔治·R·R·马丁再不出版该死的第六部，那这个冬天将是漫长而空虚的。

如果届时这本书还是没有出版，那人们至少可以通过重读玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》(明年将是这本书问世200周年)来抚慰受伤的心灵。

14、飞往南极的航班

2018年前，要想飞往南极必须买包机的机票，除非你是一只严重迷路的鸟。而明年将开通首个从阿根廷最南端起飞、降落在位于南极半岛附近的西摩岛上的一处阿根廷基地的航班。这对企鹅来说是个好消息，因为随着南极旅游业预计会兴旺起来，企鹅的地产价值会大涨。

15、开启一个时间胶囊

位于得克萨斯州阿马里洛的氦时间柱纪念碑是一座造型简洁的建筑，它不仅纪念了氦元素的发现，而且极为天马行空地展现了美国中学的一项悠久传统：时间胶囊。当这座纪念碑于1968年竖立起来时，若干时间胶囊被置于其中，它们当时被定于在25年后、50年后、100年后和1000年后分别开启。那么很显然，定于50年后开启的时间胶囊将在2018年被打开，届时所有人都可以怀着敬畏与遗憾交织的心情思索过去半个世纪的进步。

16、“泰坦尼克”号潜水之旅

对大多数人而言，“泰坦尼克”号灾难至少能引起他们最低限度的兴趣，但如果你是对那段历史极度着迷的特殊的少数人之一而且超级富有，那这则消息正是为你量身订制的。从2018年5月起，超级爱好者们将有机会下潜至沉船地点。

当然，这场旅行将让你的财富缩水超过10万美元，但是“蓝色大理石”旅游公司说，这个价格在剔除通胀因素后，事实上和“泰坦尼克”号头等舱乘客在1912年支付的船票费用相当。这很酷！虽然有点变态。

17、电子竞技登上世界舞台

对外行来说，“电竞”是一个性感的词，从根本上讲它是指视频游戏竞赛。确实，它目前越来越受欢迎和尊敬，电竞明年将成为在雅加达举行的第18届亚运会的正式比赛项目。亚运会号称是“仅次于奥运会的最大综合性赛事”，因此可以肯定地说，这项狂按按钮和紧盯屏幕的运动的加盟是这项蓬勃发展的赛事迈出的巨大一步。

18、历史周年纪念

最后，2018年将是第一次世界大战结束100周年，它还将是美国1968年的《民权法》问世50周年。

那么，你明年的目标就是：在2018年做一些可以让后辈在未来的世世代代每隔十年或一个世纪去纪念的事情。(编译/冯雪)